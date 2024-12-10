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Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения - РИА Новости, 10.12.2024
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07:14 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ubiystvo-1988306720.html
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения - РИА Новости, 10.12.2024
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения
Прокуроры Манхэттена предъявила обвинения Луиджи Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:14
2024-12-10T07:14
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прокуроры Манхэттена предъявила обвинения Луиджи Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы. "Прокуроры Манхэттена предъявили Луиджи Николасу Манджоне обвинения в убийстве главы компании UnitedHealthcare", - говорится в публикации. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988285875.html
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в мире, манхэттен, нью-йорк (город), сша, mcdonald's corporation, фбр
В мире, Манхэттен, Нью-Йорк (город), США, McDonald's Corporation, ФБР
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения подозреваемому в убийстве Томпсона

© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прокуроры Манхэттена предъявила обвинения Луиджи Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.
"Прокуроры Манхэттена предъявили Луиджи Николасу Манджоне обвинения в убийстве главы компании UnitedHealthcare", - говорится в публикации.
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
WSJ сообщила о всплеске народной симпатии к убийце главы UnitedHealthcare
9 декабря, 23:25
Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Возможный убийца главы UnitedHealthcare показал лицо, флиртуя в хостеле
6 декабря, 13:25
 
В миреМанхэттенНью-Йорк (город)СШАMcDonald's CorporationФБР
 
 
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