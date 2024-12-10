https://ria.ru/20241210/ubiystvo-1988306720.html

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения - РИА Новости, 10.12.2024

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения

Прокуроры Манхэттена предъявила обвинения Луиджи Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:14

2024-12-10T07:14

2024-12-10T07:14

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прокуроры Манхэттена предъявила обвинения Луиджи Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы. "Прокуроры Манхэттена предъявили Луиджи Николасу Манджоне обвинения в убийстве главы компании UnitedHealthcare", - говорится в публикации. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988285875.html

https://ria.ru/20241206/ssha-1987706754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манхэттен, нью-йорк (город), сша, mcdonald's corporation, фбр