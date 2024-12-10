Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения
Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения подозреваемому в убийстве Томпсона
© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прокуроры Манхэттена предъявила обвинения Луиджи Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.
"Прокуроры Манхэттена предъявили Луиджи Николасу Манджоне обвинения в убийстве главы компании UnitedHealthcare", - говорится в публикации.
Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.