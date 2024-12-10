https://ria.ru/20241210/tyubing-1988383934.html

В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге

В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге - РИА Новости, 10.12.2024

В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге

Семнадцатилетняя девушка погибла в Красноярске, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, ее 20-летняя подруга госпитализирована с тяжелыми травмами,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:14

2024-12-10T14:14

2024-12-10T16:34

происшествия

красноярск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988442248_0:130:1011:699_1920x0_80_0_0_19c53b601531c916205a420bc70da418.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка погибла в Красноярске, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, ее 20-летняя подруга госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. По информации министерства, инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на улице Вольный проезд в Красноярске. Две девушки катались на тюбинге, который был привязан тросом к иномарке, за рулем находился 27-летний мужчина. "Во время движения неуправляемая на скорости "плюшка" вылетела на полосу встречного движения и ударилась о проезжающий мимо легковой автомобиль. В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще одна 20-летняя девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение", - сказал собеседник. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В пресс-службе региональной прокуратуры РИА Новости сообщили, что за рулем встречной машины находился сотрудник ведомства, подчеркнув, что он не нарушал правила дорожного движения и двигался с разрешенной скоростью.

https://ria.ru/20240128/devochki-1924030682.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск