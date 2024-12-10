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В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге - РИА Новости, 10.12.2024
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14:14 10.12.2024 (обновлено: 16:34 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/tyubing-1988383934.html
В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге
В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге - РИА Новости, 10.12.2024
В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге
Семнадцатилетняя девушка погибла в Красноярске, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, ее 20-летняя подруга госпитализирована с тяжелыми травмами,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:14
2024-12-10T16:34
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка погибла в Красноярске, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, ее 20-летняя подруга госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. По информации министерства, инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на улице Вольный проезд в Красноярске. Две девушки катались на тюбинге, который был привязан тросом к иномарке, за рулем находился 27-летний мужчина. "Во время движения неуправляемая на скорости "плюшка" вылетела на полосу встречного движения и ударилась о проезжающий мимо легковой автомобиль. В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще одна 20-летняя девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение", - сказал собеседник. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В пресс-службе региональной прокуратуры РИА Новости сообщили, что за рулем встречной машины находился сотрудник ведомства, подчеркнув, что он не нарушал правила дорожного движения и двигался с разрешенной скоростью.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге

В Красноярске 17-летняя девушка погибла, катаясь на привязанном к машине тюбинге

© МВД 24/Telegram Девушка, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, вылетела на полосу встречного движения в Красноярске
 Девушка, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, вылетела на полосу встречного движения в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© МВД 24/Telegram
Девушка, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, вылетела на полосу встречного движения в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка погибла в Красноярске, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, ее 20-летняя подруга госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По информации министерства, инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на улице Вольный проезд в Красноярске. Две девушки катались на тюбинге, который был привязан тросом к иномарке, за рулем находился 27-летний мужчина.
«
"Во время движения неуправляемая на скорости "плюшка" вылетела на полосу встречного движения и ударилась о проезжающий мимо легковой автомобиль. В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще одна 20-летняя девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение", - сказал собеседник.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
В пресс-службе региональной прокуратуры РИА Новости сообщили, что за рулем встречной машины находился сотрудник ведомства, подчеркнув, что он не нарушал правила дорожного движения и двигался с разрешенной скоростью.
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