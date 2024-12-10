https://ria.ru/20241210/tiraspol-1988307348.html

Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин

Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин - РИА Новости, 10.12.2024

Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин

Тирасполь в качестве таможенных пошлин перечислил Кишиневу $9,5 миллиона, это нелегитимные финансовые поборы, заявил РИА Новости глава министерства иностранных... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:23

2024-12-10T07:23

2024-12-10T07:24

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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Тирасполь в качестве таможенных пошлин перечислил Кишиневу $9,5 миллиона, это нелегитимные финансовые поборы, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "За 9 месяцев приднестровские предприятия перечислили в молдавский бюджет 9,5 миллионов долларов. Это нелегитимные финансовые поборы, изъятые у населения Приднестровья в виде таможенных пошлин, спровоцировавших рост цен на промтовары и продукты питания, медикаменты, строительные материалы и др." - сказал Игнатьев. Он также отметил, что Молдавия усилила экономическое давление на непризнанное Приднестровье с начала этого года. По его словам, все это время вопрос отмены необоснованных таможенных пошлин – ключевой в повестке переговоров, но Молдавия остается безучастной, реакции нет. "Давление на таможенно-экономическом направлении – далеко не единственный фактор дискриминационного отношения со стороны Республики Молдова. Проблемы с импортом, блокирование банковской деятельности, ужесточение и перевод на возмездную основу процедур регистрации и лицензирования – все эти действия нацелены на подрыв экономики Приднестровья", - отметил Игнатьев. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html

https://ria.ru/20241205/moldaviya-1987429271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, в мире