Рейтинг@Mail.ru
Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 10.12.2024 (обновлено: 07:24 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/tiraspol-1988307348.html
Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин
Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин - РИА Новости, 10.12.2024
Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин
Тирасполь в качестве таможенных пошлин перечислил Кишиневу $9,5 миллиона, это нелегитимные финансовые поборы, заявил РИА Новости глава министерства иностранных... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:23
2024-12-10T07:24
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104381/74/1043817453_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_a90f5acf81e46868a980ae8b2c9df029.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Тирасполь в качестве таможенных пошлин перечислил Кишиневу $9,5 миллиона, это нелегитимные финансовые поборы, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "За 9 месяцев приднестровские предприятия перечислили в молдавский бюджет 9,5 миллионов долларов. Это нелегитимные финансовые поборы, изъятые у населения Приднестровья в виде таможенных пошлин, спровоцировавших рост цен на промтовары и продукты питания, медикаменты, строительные материалы и др." - сказал Игнатьев. Он также отметил, что Молдавия усилила экономическое давление на непризнанное Приднестровье с начала этого года. По его словам, все это время вопрос отмены необоснованных таможенных пошлин – ключевой в повестке переговоров, но Молдавия остается безучастной, реакции нет. "Давление на таможенно-экономическом направлении – далеко не единственный фактор дискриминационного отношения со стороны Республики Молдова. Проблемы с импортом, блокирование банковской деятельности, ужесточение и перевод на возмездную основу процедур регистрации и лицензирования – все эти действия нацелены на подрыв экономики Приднестровья", - отметил Игнатьев. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html
https://ria.ru/20241205/moldaviya-1987429271.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104381/74/1043817453_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_649ada9dfa8892d933a47c64e3fef8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, в мире
Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, В мире
Тирасполь перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов в качестве пошлин

Тирасполь в качестве таможенных пошлин перечислил Кишиневу 9,5 миллиона долларов

© Flickr / texx1978Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия
Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Flickr / texx1978
Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Тирасполь в качестве таможенных пошлин перечислил Кишиневу $9,5 миллиона, это нелегитимные финансовые поборы, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"За 9 месяцев приднестровские предприятия перечислили в молдавский бюджет 9,5 миллионов долларов. Это нелегитимные финансовые поборы, изъятые у населения Приднестровья в виде таможенных пошлин, спровоцировавших рост цен на промтовары и продукты питания, медикаменты, строительные материалы и др." - сказал Игнатьев.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
9 декабря, 17:32
Он также отметил, что Молдавия усилила экономическое давление на непризнанное Приднестровье с начала этого года. По его словам, все это время вопрос отмены необоснованных таможенных пошлин – ключевой в повестке переговоров, но Молдавия остается безучастной, реакции нет.
"Давление на таможенно-экономическом направлении – далеко не единственный фактор дискриминационного отношения со стороны Республики Молдова. Проблемы с импортом, блокирование банковской деятельности, ужесточение и перевод на возмездную основу процедур регистрации и лицензирования – все эти действия нацелены на подрыв экономики Приднестровья", - отметил Игнатьев.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян
5 декабря, 00:11
 
МолдавияКишиневТираспольВиталий ИгнатьевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала