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Протестующие разблокировали проспект в центре Тбилиси - РИА Новости, 10.12.2024
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01:51 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/tbilisi-1988295318.html
Протестующие разблокировали проспект в центре Тбилиси
Протестующие разблокировали проспект в центре Тбилиси - РИА Новости, 10.12.2024
Протестующие разблокировали проспект в центре Тбилиси
Протестующие закончили очередной митинг у парламента Грузии и освободили перекрытый ими проспект Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:51
2024-12-10T01:51
в мире
тбилиси
бидзина иванишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
грузия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Протестующие закончили очередной митинг у парламента Грузии и освободили перекрытый ими проспект Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Акция прошла без происшествий, ее кульминацией стало сожжение гроба с чучелом основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Это был уже двенадцатый вечер подряд, когда протестующие собирались у парламента и перекрывали проезд по проспекту. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241209/gruziya-1988284528.html
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в мире, тбилиси, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия
В мире, Тбилиси, Бидзина Иванишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Грузия
Протестующие разблокировали проспект в центре Тбилиси

Протестующие закончили акцию у парламента Грузии и освободили проспект Руставели

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Протесты в Тбилиси
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Протестующие закончили очередной митинг у парламента Грузии и освободили перекрытый ими проспект Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Акция прошла без происшествий, ее кульминацией стало сожжение гроба с чучелом основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Протестующие в Тбилиси подожгли у парламента гроб
9 декабря, 23:01
Это был уже двенадцатый вечер подряд, когда протестующие собирались у парламента и перекрывали проезд по проспекту.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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В миреТбилисиБидзина ИванишвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024Ираклий КобахидзеГрузия
 
 
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