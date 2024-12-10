https://ria.ru/20241210/tarif-1988407672.html

В Приангарье дома с электроотоплением перейдут на сельский тариф

В Приангарье дома с электроотоплением перейдут на сельский тариф - РИА Новости, 10.12.2024

В Приангарье дома с электроотоплением перейдут на сельский тариф

В Иркутской области для городских домохозяйств, которые используют для отопления электричество, с 1 января 2025 года устанавливается сельский тариф вместо... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:59

2024-12-10T14:59

2024-12-10T14:59

иркутская область

иркутская область

россия

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 10 дек - РИА Новости. В Иркутской области для городских домохозяйств, которые используют для отопления электричество, с 1 января 2025 года устанавливается сельский тариф вместо городского, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "В Иркутской области по поручению губернатора региона Игоря Кобзева вводится понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию для домохозяйств с электроотоплением, расположенных в городе. Мера начнёт действовать с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, регион использует все возможные механизмы, чтобы снизить для жителей с электроотоплением размер платы за электроэнергию. Ввод понижающего коэффициента для проживающих в домах с элетроотоплением, которые оплачивают электричество по городскому тарифу, позволит смягчить влияние дифференцированных тарифов на эту категорию граждан. Уже подготовлен соответствующий документ. Задача профильных ведомств – в кратчайшие сроки разработать механизм, по которому жители максимально быстро смогут подтвердить факт использования электроотопления. Сегодня для городских жителей стоимость одного киловатт-часа составляет 1,58 рубля в первом диапазоне потребления, 2,57 рубля во втором диапазоне потребления и 4,90 рубля в третьем диапазоне потребления. Для сельских территорий киловатт-час стоит, соответственно диапазонам, 1,106 рубля, 1,799 рубля и 3,43 рубля. С 1 января 2025 года для жителей домов с электроотоплением, оплачивающих электроэнергию по городскому тарифу, а также для жителей сельской местности стоимость киловатт-часа в первом диапазоне потребления будет 1,106 рубля, во втором диапазоне – 1,778 рубля, в третьем диапазоне – 3,43 рубля. В Иркутской области с января по апрель 2025 года для жителей максимальное значение первого диапазона определено 7020 кВт*ч в месяц, второго диапазона – 10800 кВт*ч в месяц. Решение об увеличении диапазонов, по сравнению с ранее установленными на федеральном уровне 3900 кВт*ч и 6000 кВт*ч в месяц, для регионов с уровнем газификации менее 5% принято правительством РФ на основе, в том числе, инициативы губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Его активно поддержали депутаты Государственной думы РФ, Законодательного собрания Иркутской области, члены правительства региона и администраций муниципальных образований, представители научного сообщества и общественности. Работа по обоснованию на федеральном уровне необходимости пересмотра тарифной политики в сфере энергоснабжения для жителей Иркутской области, где активно используется электроотопление, продолжается.

https://ria.ru/20241210/biznes-1988401796.html

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иркутская область, россия, игорь кобзев