https://ria.ru/20241210/svo-1988381205.html
Российские военные поразили 12 украинских бригад в Курской области
Российские военные поразили 12 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024
Российские военные поразили 12 украинских бригад в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:57
2024-12-10T13:57
2024-12-10T13:57
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905937897_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2b129662a47eca35987c7c32fb719ded.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html
курская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905937897_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c5701519ea435f0c0303d2aaddba243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили 12 украинских бригад в Курской области
МО: группировка "Север" поразила 12 украинских бригад в курском приграничье
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.