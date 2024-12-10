https://ria.ru/20241210/svo-1988381205.html

Российские военные поразили 12 украинских бригад в Курской области

Российские военные поразили 12 украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024

Российские военные поразили 12 украинских бригад в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:57

2024-12-10T13:57

2024-12-10T13:57

специальная военная операция на украине

курская область

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html

курская область

сумская область

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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)