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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 10.12.2024 (обновлено: 12:59 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/svo-1988365249.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 10.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 575 военнослужащих, боевую машину пехоты... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:53
2024-12-10T12:59
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики."Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988310753.html
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вооруженные силы украины, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли более 575 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики.
"Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
Сальдо: ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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