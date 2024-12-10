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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 10.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 575 военнослужащих, боевую машину пехоты... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:53
2024-12-10T12:53
2024-12-10T12:59
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики."Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 575 военных в зоне действий группировки "Центр"