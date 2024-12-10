https://ria.ru/20241210/svo-1988358789.html
В Кремле назвали условия достижения целей спецоперации
В Кремле назвали условия достижения целей спецоперации - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле назвали условия достижения целей спецоперации
Цели специальной военной операции могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:26
2024-12-10T12:26
2024-12-10T12:26
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983163941_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_ba655da9a00a4218423136cd809c4002.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цели специальной военной операции могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации. "Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и Верховным главнокомандующим. Эти цели будут достигнуты как итог специальной военной операции или как итог соответствующих переговоров", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983163941_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_5ec8d870750df0f7b102d9e6df9da834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали условия достижения целей спецоперации
Песков: цели СВО могут быть достигнуты как итог спецоперации или переговоров