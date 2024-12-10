https://ria.ru/20241210/svo-1988358789.html

В Кремле назвали условия достижения целей спецоперации

В Кремле назвали условия достижения целей спецоперации - РИА Новости, 10.12.2024

В Кремле назвали условия достижения целей спецоперации

Цели специальной военной операции могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:26

2024-12-10T12:26

2024-12-10T12:26

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983163941_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_ba655da9a00a4218423136cd809c4002.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цели специальной военной операции могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации. "Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и Верховным главнокомандующим. Эти цели будут достигнуты как итог специальной военной операции или как итог соответствующих переговоров", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков