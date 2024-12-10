https://ria.ru/20241210/sumy-1988357862.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 10.12.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:23

2024-12-10T12:23

2024-12-10T12:23

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога не объявлена. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

сумы

украина

сумская область

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в мире, сумы, украина, сумская область