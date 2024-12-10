https://ria.ru/20241210/sud-1988348439.html

Суд взыскал с Euroclear Bank 6,4 миллиона долларов в пользу Сбербанка

Суд взыскал с Euroclear Bank 6,4 миллиона долларов в пользу Сбербанка - РИА Новости, 10.12.2024

Суд взыскал с Euroclear Bank 6,4 миллиона долларов в пользу Сбербанка

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:38

2024-12-10T11:38

2024-12-10T11:38

экономика

москва

сбербанк россии

евросоюз

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы - в общем размере более 688 миллионов рублей по текущему курсу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором были заявлены требования о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на трех счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами на 1 октября 2024 года, а также по дату исполнения обязательств. Ранее, в ноябре, этот же суд по другому иску Сбербанка взыскал с Euroclear Bank около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по текущему курсу – более 2,9 миллиарда рублей). Как пояснил представитель истца в том деле, денежные средства, в том числе в фунтах стерлингов, гонконгском и канадском долларах, швейцарских франках, иенах и норвежских кронах, находились на трех открытых истцом в бельгийском банке счетах. С мая 2022 года российский банк направил несколько распоряжений о переводе денег в другие банки. Ответчик их не исполнил, хотя европейские санкции против Сбербанка на тот момент еще не были введены. Ответчик сообщил, что руководствовался другими нормативными актами ЕС, запрещавшими ему исполнять распоряжения Сбербанка. Суд первой инстанции также полностью удовлетворил иск, в котором были заявлены требования о взыскании задолженности по трем счетам, процентов на 17 сентября этого года и процентов по дату исполнения ответчиком обязательств по возврату долга. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

https://ria.ru/20240906/isk-1971148329.html

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экономика, москва, сбербанк россии, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)