https://ria.ru/20241210/ssha-1988510995.html
Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России
Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России - РИА Новости, 10.12.2024
Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России
США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:28
2024-12-10T21:28
2024-12-10T21:28
россия
сша
украина
джанет йеллен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862818585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b7c9b7b4516ff2d6e0fc2796a359ab3.jpg
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России", - говорится в ее распространенном сообщении. По словам министра финансов США, санкции против России наряду с продолжающейся военной помощью Украине и выделением ей займа в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ должны еще больше укрепить позиции Киева.
https://ria.ru/20241210/evrosoyuz-1988506977.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862818585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb61f2eead0b31815256d389cd457e42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, джанет йеллен, в мире
Россия, США, Украина, Джанет Йеллен, В мире
Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России
Йеллен: США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против РФ