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Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России - РИА Новости, 10.12.2024
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21:28 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ssha-1988510995.html
Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России
Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России - РИА Новости, 10.12.2024
Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России
США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:28
2024-12-10T21:28
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джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России", - говорится в ее распространенном сообщении. По словам министра финансов США, санкции против России наряду с продолжающейся военной помощью Украине и выделением ей займа в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ должны еще больше укрепить позиции Киева.
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россия, сша, украина, джанет йеллен, в мире
Россия, США, Украина, Джанет Йеллен, В мире
Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России

Йеллен: США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против РФ

© AP Photo / Andrew HarnikДжанет Йеллен
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России", - говорится в ее распространенном сообщении.
По словам министра финансов США, санкции против России наряду с продолжающейся военной помощью Украине и выделением ей займа в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ должны еще больше укрепить позиции Киева.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
ЕС обсудит новые санкции против России
Вчера, 20:55
 
РоссияСШАУкраинаДжанет ЙелленВ мире
 
 
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