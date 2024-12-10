https://ria.ru/20241210/ssha-1988510995.html

Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России

Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России - РИА Новости, 10.12.2024

Йеллен заявила о намерении США продолжить ужесточение санкций против России

США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:28

2024-12-10T21:28

2024-12-10T21:28

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России", - говорится в ее распространенном сообщении. По словам министра финансов США, санкции против России наряду с продолжающейся военной помощью Украине и выделением ей займа в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ должны еще больше укрепить позиции Киева.

https://ria.ru/20241210/evrosoyuz-1988506977.html

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россия, сша, украина, джанет йеллен, в мире