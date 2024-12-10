https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988503911.html

Спецоперация, 10 декабря: ВС России освободили Желтое в ДНР

Спецоперация, 10 декабря: ВС России освободили Желтое в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024

Спецоперация, 10 декабря: ВС России освободили Желтое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:21

2024-12-10T20:21

2024-12-10T20:22

специальная военная операция на украине

украина

россия

курахово

николай иванов

владимир рогов

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ на различных направлениях составили за сутки до 1585 военных, следует из сводки министерства. На курском направлении потери ВСУ за сутки превысили 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Зверства ВСУ в Курской областиВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района, тревогу вызывает судьба 45 детей, которых вывезли на Украину, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Николай Иванов. "Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого, по наблюдению экспертов, на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос… В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в котором током пытают наших военнопленных", - сказал он на пленарном заседании. Иванов также рассказал, что ВСУ в Суджанском районе развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан. "Почти дотла сожжены десятки деревень, погибли сотни мирных жителей, судьба жителей, оставшихся в оккупации, до сих пор неизвестна... На хуторе Олешня Суджанского района, в селе Юнатовка Сумской области, в суджанской школе укрофашисты развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан", - сказал депутат. По данным Иванова, ВСУ в Курской области разрушили 1366 предприятий на сумму 17,4 миллиарда рублей, уничтожили 400 соцобъектов на сумму 58,3 миллиарда. Также он отметил, что разрушено или пришли в негодность 1112 километров автомобильных дорог, это 12% от протяженности всех дорог Курской области, а также 36 мостов. Парламентарий добавил, что все комбайны и тракторы, попавшие в руки ВСУ, угнаны на Украину. Также угнаны на территорию Украины и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн убранного зерна похищено со складов. "Из региона идёт отток населения, область уже покинуло 58800 человек... Экономика области испытывает нехватку квалифицированных кадров, наблюдается снижение рождаемости...148 тысяч вынужденных переселенцев, оставшихся в области, требуют к себе каждодневной заботы и внимания", - заключил он. Россия близка к достижению целей СВОРоссия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорных процессов по Украине нет, напомнив, что Киев от них отказывается. США передали Украине не менее 847 ракет PatriotСоединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные отчеты Пентагона. Точное число ракет для Киева никогда не называлось, но офис замглавы Пентагона публиковал отчёты о восполнении запасов оружия, в котором было и "перераспределение средств в поддержку Украины". В отчёте за январь 2023 года, после поставки первого Patriot, упоминался перевод 956 миллионов долларов на закупку ракет. Тип ракет не уточнялся, а средства были частью "секретной программы". Согласно апрельскому отчету, эти 956 миллионов долларов были добавлены к бюджету армии США на закупку ракет, увеличив его с 1,037 миллиарда долларов до 1,993 миллиарда долларов. По первоначальному бюджетному запросу планировалась закупка 252 ракет на 1,037 миллиарда долларов. Разница в 956 миллионов долларов указывает, что именно ракеты для Patriot могли стать частью "секретной программы" и были отправлены Киеву. В следующий отчётах подобные программы упоминаются вновь. В 2023 году бюджет на закупку ракет для Patriot достиг 2,47 миллиарда долларов за счет допфинансирования в 1,44 миллиарда долларов. Это позволило закупить 375 дополнительных ракет по 3,85 миллиона долларов за штуку. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 миллиарда долларов, что позволило приобрести ещё 472 ракеты. Всего было выделено 3,26 миллиарда долларов, на которые, вероятно, и закупили 847 ракет для Patriot. Переговоры по обмену пленными с Украиной идут тяжело Переговоры российских военных по вопросам обмена пленными с украинской стороной идут очень тяжело, это проявление искусства дипломатии и человечности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала, что для обмена Россия составляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие СВО, эти люди находятся в РФ в изолированных помещениях. В ответ Украине предлагается назвать любые фамилии российских пленных, которых она готова обменять на своих граждан. По информации Москальковой, Украина не один раз отказывалась забирать из плена своих военных, им интересны другие военнослужащие – офицеры, "азовцы"* ("Азов"* - запрещенная в России террористическая организация). Из Курахово началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУВ городе Курахово в ДНР, за освобождение которого идут бои, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ, состоящих в основном из представителей территориальной обороны и насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной частях, со временем подконтрольные ВСУ районы города могут оказаться в полном окружении. "Наши войска уже находятся в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Враг же основные укрепрайоны возвел в районе трубного завода и ТЭС", - сказал Рогов.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988319969.html

https://ria.ru/20241004/plennyy-1976415846.html

https://ria.ru/20241003/pytki-1976069265.html

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html

https://ria.ru/20241210/yuzhmash-1988469540.html

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988362890.html

https://ria.ru/20241206/peregovory-1987657778.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, курахово, николай иванов, владимир рогов, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, министерство обороны сша