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ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 10.12.2024 (обновлено: 13:10 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988365915.html
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, четыре самоходных артиллерийских установки и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:56
2024-12-10T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, четыре самоходных артиллерийских установки и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три автомобиля, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 160 боевиков и 4 самоходки в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы в зоне спецоперации
Российские артиллеристы в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские артиллеристы в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, четыре самоходных артиллерийских установки и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три автомобиля, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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