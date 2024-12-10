https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988365915.html

ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 10.12.2024

ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки

Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, четыре самоходных артиллерийских установки и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:56

2024-12-10T12:56

2024-12-10T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, четыре самоходных артиллерийских установки и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три автомобиля, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф