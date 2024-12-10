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ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 10.12.2024
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, четыре самоходных артиллерийских установки и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:56
2024-12-10T12:56
2024-12-10T13:10
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безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 160 военнослужащих, четыре самоходных артиллерийских установки и бронемашину HMMWV в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве отметили, что потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три автомобиля, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 160 боевиков и 4 самоходки в зоне действий "Востока" за сутки