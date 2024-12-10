Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ
Российские спецназовцы столкнулись с канадскими наемниками под бывшим Нью-Йорком
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Российские военные из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" рассказали РИА Новости о канадских и темнокожих наемниках в составе украинской войск, попадающихся под Новгородским и Дзержинском в ДНР.
"Были случаи, когда смежные подразделения брали в плен (таких украинских боевиков - ред.), сталкивались (с иностранными наемниками - ред.) непосредственно на позициях. Да, приходится. Канадские военные, точнее наемники, встречались", - сказал агентству командир группы спецназа с позывным "Сыч" в ответ на вопрос, приходиться ли российским бойцам сталкиваться с иностранными наемниками.
"В целом бывает можно и в дрон увидеть темнокожего ... солдата. Так не разобрать", - сказал РИА Новости замкомандира роты спецназа с позывным "Муля".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Российский штурмовик рассказал, как уничтожил польского наемника
3 декабря, 05:35