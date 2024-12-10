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Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 10.12.2024 (обновлено: 05:43 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302397.html
Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ
Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ
Российские военные из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" рассказали РИА Новости о канадских и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:23
2024-12-10T05:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
дзержинский
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Российские военные из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" рассказали РИА Новости о канадских и темнокожих наемниках в составе украинской войск, попадающихся под Новгородским и Дзержинском в ДНР. "Были случаи, когда смежные подразделения брали в плен (таких украинских боевиков - ред.), сталкивались (с иностранными наемниками - ред.) непосредственно на позициях. Да, приходится. Канадские военные, точнее наемники, встречались", - сказал агентству командир группы спецназа с позывным "Сыч" в ответ на вопрос, приходиться ли российским бойцам сталкиваться с иностранными наемниками. Другой офицер рассказал, что российские военные нередко наблюдают через камеры и оптику разведывательных дронов присутствие среди личного состава ВСУ военнослужащих с нетипичной для выходцев из стран Европы и государств бывшего Советского Союза внешностью. "В целом бывает можно и в дрон увидеть темнокожего ... солдата. Так не разобрать", - сказал РИА Новости замкомандира роты спецназа с позывным "Муля". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
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россия, украина, дзержинский, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дзержинский, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ

Российские спецназовцы столкнулись с канадскими наемниками под бывшим Нью-Йорком

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Российские военные из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" рассказали РИА Новости о канадских и темнокожих наемниках в составе украинской войск, попадающихся под Новгородским и Дзержинском в ДНР.
"Были случаи, когда смежные подразделения брали в плен (таких украинских боевиков - ред.), сталкивались (с иностранными наемниками - ред.) непосредственно на позициях. Да, приходится. Канадские военные, точнее наемники, встречались", - сказал агентству командир группы спецназа с позывным "Сыч" в ответ на вопрос, приходиться ли российским бойцам сталкиваться с иностранными наемниками.
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Другой офицер рассказал, что российские военные нередко наблюдают через камеры и оптику разведывательных дронов присутствие среди личного состава ВСУ военнослужащих с нетипичной для выходцев из стран Европы и государств бывшего Советского Союза внешностью.
"В целом бывает можно и в дрон увидеть темнокожего ... солдата. Так не разобрать", - сказал РИА Новости замкомандира роты спецназа с позывным "Муля".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДзержинскийМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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