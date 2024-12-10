https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302397.html

Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ

Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

Российские спецназовцы рассказали о канадских наемниках ВСУ

Российские военные из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" рассказали РИА Новости о канадских и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:23

2024-12-10T05:23

2024-12-10T05:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

дзержинский

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Российские военные из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" рассказали РИА Новости о канадских и темнокожих наемниках в составе украинской войск, попадающихся под Новгородским и Дзержинском в ДНР. "Были случаи, когда смежные подразделения брали в плен (таких украинских боевиков - ред.), сталкивались (с иностранными наемниками - ред.) непосредственно на позициях. Да, приходится. Канадские военные, точнее наемники, встречались", - сказал агентству командир группы спецназа с позывным "Сыч" в ответ на вопрос, приходиться ли российским бойцам сталкиваться с иностранными наемниками. Другой офицер рассказал, что российские военные нередко наблюдают через камеры и оптику разведывательных дронов присутствие среди личного состава ВСУ военнослужащих с нетипичной для выходцев из стран Европы и государств бывшего Советского Союза внешностью. "В целом бывает можно и в дрон увидеть темнокожего ... солдата. Так не разобрать", - сказал РИА Новости замкомандира роты спецназа с позывным "Муля". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html

https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987001924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, дзержинский, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, безопасность