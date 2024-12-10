https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302204.html

Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Экипаж отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, действующий в интересах штурмовых подразделений соединения ВДВ на... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:19

2024-12-10T05:19

2024-12-10T05:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-72б3

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Экипаж отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, действующий в интересах штурмовых подразделений соединения ВДВ на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожил наблюдательный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожили укреплённый наблюдательный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Экипажи танков Т-72Б3 выехали на закрытую огневую позицию и открыли огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный наблюдательный пункт националистов, в котором укрывались наблюдатели и корректировщики ВСУ", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве пояснили, что после попадания на наблюдательном пункте началась детонация, после чего он разрушился. "Под его развалинами осталось несколько военнослужащих ВСУ, а паре боевиков удалось выбраться из разрушенного блиндажа и попытаться уйти в сторону своих тыловых позиций, но вторым выстрелом они были уничтожены. Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301684.html

https://ria.ru/20241208/novoljubovka-1988001047.html

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3, безопасность