Рейтинг@Mail.ru
Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302204.html
Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Экипаж отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, действующий в интересах штурмовых подразделений соединения ВДВ на... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:19
2024-12-10T05:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_11:0:2000:1119_1920x0_80_0_0_3b8b8d82954cf466ea6a22e939528be6.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Экипаж отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, действующий в интересах штурмовых подразделений соединения ВДВ на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожил наблюдательный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожили укреплённый наблюдательный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Экипажи танков Т-72Б3 выехали на закрытую огневую позицию и открыли огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный наблюдательный пункт националистов, в котором укрывались наблюдатели и корректировщики ВСУ", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве пояснили, что после попадания на наблюдательном пункте началась детонация, после чего он разрушился. "Под его развалинами осталось несколько военнослужащих ВСУ, а паре боевиков удалось выбраться из разрушенного блиндажа и попытаться уйти в сторону своих тыловых позиций, но вторым выстрелом они были уничтожены. Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301684.html
https://ria.ru/20241208/novoljubovka-1988001047.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_236:0:1728:1119_1920x0_80_0_0_7a456e287421db81c6b2ee03bcc2ca26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3, Безопасность
Российские танкисты уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажа танка Т-72Б3
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Минобороны России
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Экипаж отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, действующий в интересах штурмовых подразделений соединения ВДВ на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожил наблюдательный пункт ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожили укреплённый наблюдательный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Экипажи танков Т-72Б3 выехали на закрытую огневую позицию и открыли огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный наблюдательный пункт националистов, в котором укрывались наблюдатели и корректировщики ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Уничтожение украинского пункта управления дронами на правом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:11
В ведомстве пояснили, что после попадания на наблюдательном пункте началась детонация, после чего он разрушился.
"Под его развалинами осталось несколько военнослужащих ВСУ, а паре боевиков удалось выбраться из разрушенного блиндажа и попытаться уйти в сторону своих тыловых позиций, но вторым выстрелом они были уничтожены. Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию", - говорится в сообщении ведомства.
Ударами артиллерийских орудий и FPV-дронов уничтожена гаубица L119 ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Российские военные уничтожили гаубицу L119 в ЛНР
8 декабря, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-72Б3Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала