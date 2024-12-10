https://ria.ru/20241210/sng-1988289369.html

Главы правительств СНГ утвердят план гуманитарных мероприятий

Главы правительств СНГ утвердят план гуманитарных мероприятий - РИА Новости, 10.12.2024

Главы правительств СНГ утвердят план гуманитарных мероприятий

Главы правительств стран СНГ утвердят на предстоящем заседании в Москве план культурно-гуманитарных мероприятий с учетом объявления 2025 года годом 80-летия... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:07

2024-12-10T00:07

2024-12-10T00:07

москва

россия

михаил мишустин

снг

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ утвердят на предстоящем заседании в Москве план культурно-гуманитарных мероприятий с учетом объявления 2025 года годом 80-летия Победы, сообщила пресс-служба кабмина России. Ранее российский кабмин сообщил о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ 12 декабря, которое пройдет в Москве. "Предполагается утвердить План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2025-2026 годы. Документ подготовлен с учетом объявленных в Содружестве 2025 года - Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, а 2026 года – Годом охраны здоровья", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина. Отмечается, что в план включено 172 мероприятия по 10 тематическим разделам: образование, наука, культура, информация и массовые коммуникации, книгоиздание, книгораспространение и полиграфия, спорт, здоровый образ жизни, туризм, работа с молодежью, а также раздел, касающийся организации и проведения тематических годов в СНГ. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.

https://ria.ru/20241205/putin-1987594280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, михаил мишустин, снг, содружество , в мире