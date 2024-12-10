В ООН обеспокоились нехваткой продовольствия в сирийских городах
ООН: Дамаск, Хама и Дейр-Эз-Зор в Сирии испытывают нехватку продовольствия
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Сирийские города Дамаск, Хама и Дейр-эз-Зор испытывают нехватку продовольствия, цены на хлеб выросли на 900% за две недели в Алеппо и Идлибе, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Сообщается о нехватке продовольствия в крупных городах, включая Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хаму. Только в Идлибе и Алеппо цены на хлеб выросли на 900% в период с 27 ноября по 9 декабря", - сказано в документе.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.