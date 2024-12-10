https://ria.ru/20241210/siriya-1988488445.html
В Белом доме подтвердили взаимодействие с оппозицией в Сирии
В Белом доме подтвердили взаимодействие с оппозицией в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
В Белом доме подтвердили взаимодействие с оппозицией в Сирии
США могут взаимодействовать с "оппозиционными группами" в Сирии и продолжат делать это, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:56
2024-12-10T18:56
2024-12-10T19:33
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США могут взаимодействовать с "оппозиционными группами" в Сирии и продолжат делать это, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби"Внутри региона у нас есть возможность взаимодействовать с оппозиционными группами, и мы будем продолжать c ними взаимодействовать", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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в мире, сирия, сша, обострение ситуации в сирии — 2024, украина, дональд трамп, джон кирби
В мире, Сирия, США, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Украина, Дональд Трамп, Джон Кирби
В Белом доме подтвердили взаимодействие с оппозицией в Сирии
В Белом доме подтвердили взаимодействие с оппозиционными группами в Сирии
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США могут взаимодействовать с "оппозиционными группами" в Сирии и продолжат делать это, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
"Внутри региона у нас есть возможность взаимодействовать с оппозиционными группами, и мы будем продолжать c ними взаимодействовать", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.