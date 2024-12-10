https://ria.ru/20241210/siriya-1988485041.html

Эксперт предположил, сколько продлится переходный период в Сирии

Эксперт предположил, сколько продлится переходный период в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

Эксперт предположил, сколько продлится переходный период в Сирии

Сирию ждет переходный период длительностью 8-9 лет, во время которого страна столкнется с угрозой территориальной целостности, на политической арене вероятно... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:49

2024-12-10T18:49

2024-12-10T18:49

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БАГДАД, 10 дек - РИА Новости. Сирию ждет переходный период длительностью 8-9 лет, во время которого страна столкнется с угрозой территориальной целостности, на политической арене вероятно появление правящей суннитской коалиции салафитского толка, считает иракский эксперт по вопросам безопасности Хейдар Сальман. "Единство Сирии в большой опасности. Думаю, будет идти борьба за территории, в особенности районы к востоку от Евфрата, а также приграничные районы", - сказал он РИА Новости. По мнению эксперта, борьба в той или иной форме будет также сопровождать процесс формирования новых органов власти, однако группировка "Хайат тахрир аш-Шам" сохранит лидирующие позиции. "Что касается вопроса о руководстве, думаю, Сирию почти наверняка ждет проблемный период, подобный тому, что пережил Ирак. Появятся некие коалиции, возможно, возникнут противоречия и разногласия… После этого может сложиться правящая коалиция на основе общности по религиозному признаку - салафитскому исламу", - прогнозирует аналитик. Согласно его оценке, процесс "стабилизации нового режима" может занять 8-9 лет. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241210/pedersen-1988404485.html

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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024