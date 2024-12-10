Лукашенко рассказал, кто сыграл главную роль в событиях в Сирии
Лукашенко: переворот в Сирии отвечает интересам Запада, главную роль играют США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Переворот в Сирии интересен Западу и американцам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство "Белта".
"Надо было сломать. Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев. И главную роль играют там они", - сказал Лукашенко на встрече с работниками ООО "ПОЖСНАБ".
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Он отметил, что сирийский экс-президент Башар Асад не был диктатором – для этого у него не было ресурса. Лукашенко подчеркнул, что новые силы в Сирии не будут рвать отношения с Белоруссией и Россией.
"Я уверен, что оппозиционные эти силы, как их называют, какие бы они ни были, они с нами, с Россией отношения рвать не будут. Они не идиоты. Они, по крайней мере, будут опираться на два крыла. Запад западом - сила там и прочее, с ними ссориться сирийцам не надо. Но и здесь они отношения с нами разрывать не будут. Если разорвут, считайте, что это американцы и Запад сделали. Ну и сирийская в том числе оппозиция. Поживем – увидим", - сказал белорусский лидер.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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