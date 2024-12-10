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Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:40
2024-12-10T12:40
2024-12-10T12:40
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обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность и стабильность Сирии, за управление страной сирийским народом. "Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган заявил, что "Турция защищает территориальную целостность и стабильность Сирии с первого дня гражданской войны в Сирии, что Сирия должна управляться сирийским народом, и что Турция будет продолжать делать все возможное для строительства Сирии, свободной от терроризма".
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в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган, марк рютте, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Марк Рютте, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии
Эрдоган заявил Рютте о важности сохранения территориальной целостности Сирии