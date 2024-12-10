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США пока не готовы пересмотреть политику по отношению к Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
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12:47 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/siriya-1988357372.html
США пока не готовы пересмотреть политику по отношению к Сирии, пишут СМИ
США пока не готовы пересмотреть политику по отношению к Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
США пока не готовы пересмотреть политику по отношению к Сирии, пишут СМИ
США пока не готовы пересмотреть свою политику по пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:47
2024-12-10T12:47
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
джо байден
обострение ситуации в сирии — 2024
сша
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США пока не готовы пересмотреть свою политику по пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена. "Еще слишком рано говорить", сдержит ли ХТШ ("Хайат Тахрир аш-Шам") обещания плюрализма и демократии и каковы более широкие цели группировки, заявляет этот чиновник. "Мы не будем пока делать никаких выводов", - пишет газета. По данным газеты, военные США помогли союзным с ней силам в Сирии занять территорию, которая долгие годы была подконтрольна смещенному правительству. Военный источник заявил газете, что Пентагон, наряду с разведслужбами США, оценивает различные группировки в Сирии, чтобы определить потенциальных партнеров США. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в воскресенье в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, джо байден, обострение ситуации в сирии — 2024, сша
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Джо Байден, Обострение ситуации в Сирии — 2024, США
США пока не готовы пересмотреть политику по отношению к Сирии, пишут СМИ

WP: США пока не готовы изменить политику в отношении оппозиции в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США пока не готовы пересмотреть свою политику по пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена.
"Еще слишком рано говорить", сдержит ли ХТШ ("Хайат Тахрир аш-Шам") обещания плюрализма и демократии и каковы более широкие цели группировки, заявляет этот чиновник. "Мы не будем пока делать никаких выводов", - пишет газета.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В США узнали, в чем вооруженная оппозиция в Сирии заверяла Вашингтон
8 декабря, 23:36
По данным газеты, военные США помогли союзным с ней силам в Сирии занять территорию, которая долгие годы была подконтрольна смещенному правительству.
Военный источник заявил газете, что Пентагон, наряду с разведслужбами США, оценивает различные группировки в Сирии, чтобы определить потенциальных партнеров США.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в воскресенье в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Уход Асада от власти в Сирии застал США врасплох, пишет Washington Post
9 декабря, 12:27
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Верните!": в сенате США выступили со срочным требованием по Сирии
Вчера, 04:27
 
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