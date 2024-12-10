"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии
Лукашенко назвал события в Сирии уроком для Белоруссии
© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. В Сирии идет борьба основных мировых игроков, для Минска это урок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Белта.
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"Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых", — сказал он.
Белорусский лидер назвал это уроком и призвал самостоятельно определять свою судьбу.
"Надо сберечь свою страну!" — отметил президент.
Лукашенко также подчеркнул, что Сирию в свое время превратили в полигон для испытаний.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной.
Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.
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