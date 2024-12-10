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"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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12:15 10.12.2024 (обновлено: 14:17 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988355117.html
"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии
"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии
В Сирии идет борьба основных мировых игроков, для Минска это урок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Белта. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:15
2024-12-10T14:17
в мире
александр лукашенко
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. В Сирии идет борьба основных мировых игроков, для Минска это урок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Белта. &quot;Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых&quot;, — сказал он.Белорусский лидер назвал это уроком и призвал самостоятельно определять свою судьбу."Надо сберечь свою страну!" — отметил президент.Лукашенко также подчеркнул, что Сирию в свое время превратили в полигон для испытаний. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988375684.html
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в мире, александр лукашенко, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Александр Лукашенко, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии

Лукашенко назвал события в Сирии уроком для Белоруссии

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. В Сирии идет борьба основных мировых игроков, для Минска это урок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Белта.
«

"Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых", — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Лукашенко рассказал, кто сыграл главную роль в событиях в Сирии
Вчера, 13:29
Белорусский лидер назвал это уроком и призвал самостоятельно определять свою судьбу.
"Надо сберечь свою страну!" — отметил президент.
Лукашенко также подчеркнул, что Сирию в свое время превратили в полигон для испытаний.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной.
Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Плановая сирийская катастрофа
Вчера, 08:00
 
В миреАлександр ЛукашенкоСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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