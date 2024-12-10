https://ria.ru/20241210/siriya-1988355117.html

"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии

"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

"Там такой замес". Лукашенко раскрыл, что происходит в Сирии

В Сирии идет борьба основных мировых игроков, для Минска это урок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Белта. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:15

2024-12-10T12:15

2024-12-10T14:17

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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. В Сирии идет борьба основных мировых игроков, для Минска это урок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Белта. "Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых", — сказал он.Белорусский лидер назвал это уроком и призвал самостоятельно определять свою судьбу."Надо сберечь свою страну!" — отметил президент.Лукашенко также подчеркнул, что Сирию в свое время превратили в полигон для испытаний. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988375684.html

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в мире, александр лукашенко, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024