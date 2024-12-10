https://ria.ru/20241210/siriya-1988290392.html

Глава МИД Сирии остается в Дамаске

Глава МИД Сирии остается в Дамаске - РИА Новости, 10.12.2024

Глава МИД Сирии остается в Дамаске

Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббага после смены власти в стране остается в Дамаске, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:23

2024-12-10T00:23

2024-12-10T00:45

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бассам саббаг

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ООН, 10 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббага после смены власти в стране остается в Дамаске, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак."Да", - заявил журналистам постоянный представитель Сирии при ООН на вопрос, находится ли глава МИД в Дамаске.Ранее оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии заявили, что не в курсе местонахождения Саббаги.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/iran-1988284738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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