Глава МИД Сирии остается в Дамаске
Постпред Сирии при ООН заявил, что глава МИД страны остается в Дамаске
© AP Photo / Richard DrewМинистр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг
© AP Photo / Richard Drew
Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг. Архивное фото
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Бассам Саббага после смены власти в стране остается в Дамаске, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак.
"Да", - заявил журналистам постоянный представитель Сирии при ООН на вопрос, находится ли глава МИД в Дамаске.
Ранее оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии заявили, что не в курсе местонахождения Саббаги.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.