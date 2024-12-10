Плановая сирийская катастрофа
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В Москве над посольством Сирии поднят флаг так называемой оппозиции, и уже можно констатировать, что история страны, какой мы ее знали прежде, завершена. Специалистам еще предстоит провести вдумчивый анализ предпосылок произошедшего, включая практически мгновенный распад армии и силовых структур. Все это будет потом, а сегодня хотелось бы поговорить о недавнем прошлом. Именно в нем во многом и кроется причина событий, навсегда изменивших карту Ближнего Востока.
Не секрет, что правительство Башара Асада сохранило страну во многом благодаря помощи внешних союзников — России и Ирана, помогавших и в военном, и в дипломатическом отношении, к примеру, выведением за скобки курдского вопроса. В то же самое время западный мир из кожи вон лез, чтобы вслед за Ливией и Афганистаном дефрагментировать еще и Сирию, против которой вводились широкие секторальные санкции. Дамаск в прямом смысле слова душили и обкладывали со всех сторон с целью вызвать товарный и финансовый дефицит, разжечь в населении недовольство, подбить его на бунт. С Россией в силу масштабов ее экономики и военной массы такой сценарий не сработал, а вот в Сирии отравленные семена дали вполне ощутимые всходы.
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Начать с того, что первые санкции против асадовской Сирии были введены не по итогам "арабской весны", приведшей к гражданской войне, а значительно раньше. Сайт правительства Соединенных Штатов сообщает, что еще в мае 2004 года президент Джордж Буш — младший подписал указ № 13338, вводивший широкий спектр ограничений как против физических лиц из числа сирийской власти, так и против ее экономики. Документ этот стал дополнением к постановлению от 1979-го, признававшему Сирию страной — спонсором терроризма и направленному якобы на восстановление суверенитета и территориальной целостности Ливана.
После событий на египетской площади Тахрир аналогичные указы начинают сыпаться на Дамаск, как дождь. Номера их неинтересны, а вот содержание — более чем. При этом нужно добавить, что в контур удушения активно включился и Евросоюз. Всего санкции касались 20 направлений — мы в силу ограниченности экранного пространства рассмотрим их пунктирно.
Итак, ограничения, наложенные на Сирию, изнемогающую в кровавой каше внутренней междоусобицы, включали:
- запрет поставок любых товаров двойного назначения, оружия и компонентов для изготовления химического и биологического оружия;
- запрет поставок технологий, программных продуктов и аппаратных решений в сфере телекоммуникаций и интернета;
- запрет экспорта сырой нефти и продуктов ее переработки (в 2013 году сюда внесли исключения, позволившие закупать нефть с месторождений, не контролируемых Дамаском, фактически был легализован грабеж национальных ресурсов и спонсорство группировок боевиков);
- запрет поставок технологий и любого оборудования для разведки и добычи нефти, газа, производства нефтепродуктов и сжижения (летом 2013-го сюда под соусом "помощи населению Сирии" тоже ввели исключения с понятными бенефициарами);
- запрет экспорта, внешней эмиссии и операций с сирийскими банкнотами и монетами;
- запрет поставок или передачи любого оборудования для строительства и обслуживания электростанций всех типов;
- запрещены любые виды инвестиций в сектор энергетики;
- заморожены все внешние активы Центрального банка Сирии;
- запрещено финансирование любых проектов под эгидой легитимного на тот момент правительства;
- запрещена выдача экспортных кредитов и страховок;
- запрет клиринга государственных облигаций, выпущенных после 2012 года;
- запрет открытия зарубежных банковских счетов, обслуживания сирийских грузовых самолетов в западных аэропортах, поставок реактивного топлива, остановка и принудительная проверка всех грузов, следующих из Сирии или в нее.
После вступления в сирийский конфликт российских ВКС и ряда прокси правительство Башара Асада контролировало центральную часть страны, где в пределах условного треугольника Ракка — Хомс — Пальмира — Абу-Кемаль расположена большая часть нефтеносных месторождений. Там же, к слову, находятся и газоносные провинции, а все это углеводородное богатство стекалось к западному побережью по двум газо- и одному нефтепроводу. Именно здесь расположены два основных нефтеперерабатывающих завода.
При этом немалое количество скважин осталось на территориях, подконтрольных курдам, хотя никто особо не скрывал, что контролируют их американские войска. На юге, в районе Ат-Танфа, аналогичный "бизнес" курировали британцы. В результате комплекса сложившихся условий — а именно: разрушенной войной инфраструктуры, оттока квалифицированных кадров, утраты части территорий — местная нефтедобыча рухнула почти в десять раз. Если на момент начала гражданской войны ежесуточная добыча превышала 385 тысяч баррелей, то спустя десять лет она болталась у отметки 40 тысяч. При этом норвежские изыскатели, приглашенные для проведения аудита, в своем официальном заключении указывали потенциальный объем производства в шесть-семь миллионов бочек.
По оценкам еще асадовского правительства, в результате войны, а также воровства представителями западной коалиции сирийских нефти и газа страна понесла ущерб в 68 миллиардов долларов. Для сравнения: на эти деньги можно было бы построить семь "Северных потоков" с двумя магистралями в каждом.
Сократилась и добыча газа — с 21 до 13 миллионов кубометров сутки.
Налицо топливная нищета в масштабе целой страны, притом что становой хребет сирийской энергетики — это электростанции, изначально привязанные к местным ресурсным месторождениям. Речь про тепловые станции Deir Ali, Tishrin, Nasrieh, Jandar, Al-Zara, Mehardeh и Aleppo. Находясь в тисках санкций, ограниченные по возможностям ремонта, работали они неравномерно, раздражая население и практически не поддерживая хлипкую промышленность.
При этом нельзя сказать, что Сирия была неинтересна в плане инвестиций. Как только положение там стабилизировалось, наше "Интер РАО" прорабатывало проект достройки еще двух силовых блоков на ТЭС Tishrin. В результате проект так и оставили под сукном, причем в качестве основной причины был назвал именно ресурсный дефицит. Проще говоря, новые котлы было просто нечем заправлять.
Готовы были вкладываться и страны Персидского залива, с которыми Асад при активном посредничестве России смог восстановить дипломатические отношения. Но этим благим намерениям не суждено было случиться, так как на тот момент страны Залива еще сильно оглядывались на Вашингтон и боялись встречных санкций.
Короче говоря, Башар Асад, может, и не был идеальным государственным лидером, может, страна была бедна и коррумпирована, но западное политическое сообщество приложило все возможные усилия, чтобы завести ситуацию в стране в безвыходный экономический, гуманитарный, энергетический тупик и не дать ей шансов на возрождение. Фактически Сирия просто задохнулась в удавке ограничений, а дальше, к сожалению, достаточно было лишь толчка.
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