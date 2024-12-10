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Плановая сирийская катастрофа - РИА Новости, 10.12.2024
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08:00 10.12.2024 (обновлено: 19:26 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
Плановая сирийская катастрофа
Плановая сирийская катастрофа - РИА Новости, 10.12.2024
Плановая сирийская катастрофа
В Москве над посольством Сирии поднят флаг так называемой оппозиции, и уже можно констатировать, что история страны, какой мы ее знали прежде, завершена... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:00
2024-12-10T19:26
аналитика
сирия
россия
башар асад
запад
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В Москве над посольством Сирии поднят флаг так называемой оппозиции, и уже можно констатировать, что история страны, какой мы ее знали прежде, завершена. Специалистам еще предстоит провести вдумчивый анализ предпосылок произошедшего, включая практически мгновенный распад армии и силовых структур. Все это будет потом, а сегодня хотелось бы поговорить о недавнем прошлом. Именно в нем во многом и кроется причина событий, навсегда изменивших карту Ближнего Востока.Не секрет, что правительство Башара Асада сохранило страну во многом благодаря помощи внешних союзников — России и Ирана, помогавших и в военном, и в дипломатическом отношении, к примеру, выведением за скобки курдского вопроса. В то же самое время западный мир из кожи вон лез, чтобы вслед за Ливией и Афганистаном дефрагментировать еще и Сирию, против которой вводились широкие секторальные санкции. Дамаск в прямом смысле слова душили и обкладывали со всех сторон с целью вызвать товарный и финансовый дефицит, разжечь в населении недовольство, подбить его на бунт. С Россией в силу масштабов ее экономики и военной массы такой сценарий не сработал, а вот в Сирии отравленные семена дали вполне ощутимые всходы.Начать с того, что первые санкции против асадовской Сирии были введены не по итогам "арабской весны", приведшей к гражданской войне, а значительно раньше. Сайт правительства Соединенных Штатов сообщает, что еще в мае 2004 года президент Джордж Буш — младший подписал указ № 13338, вводивший широкий спектр ограничений как против физических лиц из числа сирийской власти, так и против ее экономики. Документ этот стал дополнением к постановлению от 1979-го, признававшему Сирию страной — спонсором терроризма и направленному якобы на восстановление суверенитета и территориальной целостности Ливана.После событий на египетской площади Тахрир аналогичные указы начинают сыпаться на Дамаск, как дождь. Номера их неинтересны, а вот содержание — более чем. При этом нужно добавить, что в контур удушения активно включился и Евросоюз. Всего санкции касались 20 направлений — мы в силу ограниченности экранного пространства рассмотрим их пунктирно.Итак, ограничения, наложенные на Сирию, изнемогающую в кровавой каше внутренней междоусобицы, включали:После вступления в сирийский конфликт российских ВКС и ряда прокси правительство Башара Асада контролировало центральную часть страны, где в пределах условного треугольника Ракка — Хомс — Пальмира — Абу-Кемаль расположена большая часть нефтеносных месторождений. Там же, к слову, находятся и газоносные провинции, а все это углеводородное богатство стекалось к западному побережью по двум газо- и одному нефтепроводу. Именно здесь расположены два основных нефтеперерабатывающих завода.При этом немалое количество скважин осталось на территориях, подконтрольных курдам, хотя никто особо не скрывал, что контролируют их американские войска. На юге, в районе Ат-Танфа, аналогичный "бизнес" курировали британцы. В результате комплекса сложившихся условий — а именно: разрушенной войной инфраструктуры, оттока квалифицированных кадров, утраты части территорий — местная нефтедобыча рухнула почти в десять раз. Если на момент начала гражданской войны ежесуточная добыча превышала 385 тысяч баррелей, то спустя десять лет она болталась у отметки 40 тысяч. При этом норвежские изыскатели, приглашенные для проведения аудита, в своем официальном заключении указывали потенциальный объем производства в шесть-семь миллионов бочек.По оценкам еще асадовского правительства, в результате войны, а также воровства представителями западной коалиции сирийских нефти и газа страна понесла ущерб в 68 миллиардов долларов. Для сравнения: на эти деньги можно было бы построить семь "Северных потоков" с двумя магистралями в каждом.Сократилась и добыча газа — с 21 до 13 миллионов кубометров сутки.Налицо топливная нищета в масштабе целой страны, притом что становой хребет сирийской энергетики — это электростанции, изначально привязанные к местным ресурсным месторождениям. Речь про тепловые станции Deir Ali, Tishrin, Nasrieh, Jandar, Al-Zara, Mehardeh и Aleppo. Находясь в тисках санкций, ограниченные по возможностям ремонта, работали они неравномерно, раздражая население и практически не поддерживая хлипкую промышленность.При этом нельзя сказать, что Сирия была неинтересна в плане инвестиций. Как только положение там стабилизировалось, наше "Интер РАО" прорабатывало проект достройки еще двух силовых блоков на ТЭС Tishrin. В результате проект так и оставили под сукном, причем в качестве основной причины был назвал именно ресурсный дефицит. Проще говоря, новые котлы было просто нечем заправлять.Готовы были вкладываться и страны Персидского залива, с которыми Асад при активном посредничестве России смог восстановить дипломатические отношения. Но этим благим намерениям не суждено было случиться, так как на тот момент страны Залива еще сильно оглядывались на Вашингтон и боялись встречных санкций.Короче говоря, Башар Асад, может, и не был идеальным государственным лидером, может, страна была бедна и коррумпирована, но западное политическое сообщество приложило все возможные усилия, чтобы завести ситуацию в стране в безвыходный экономический, гуманитарный, энергетический тупик и не дать ей шансов на возрождение. Фактически Сирия просто задохнулась в удавке ограничений, а дальше, к сожалению, достаточно было лишь толчка.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988251604.html
https://ria.ru/20241209/siriya-1988222506.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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аналитика, сирия, россия, башар асад, запад
Аналитика, Сирия, Россия, Башар Асад, Запад

Плановая сирийская катастрофа

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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В Москве над посольством Сирии поднят флаг так называемой оппозиции, и уже можно констатировать, что история страны, какой мы ее знали прежде, завершена. Специалистам еще предстоит провести вдумчивый анализ предпосылок произошедшего, включая практически мгновенный распад армии и силовых структур. Все это будет потом, а сегодня хотелось бы поговорить о недавнем прошлом. Именно в нем во многом и кроется причина событий, навсегда изменивших карту Ближнего Востока.
Не секрет, что правительство Башара Асада сохранило страну во многом благодаря помощи внешних союзников — России и Ирана, помогавших и в военном, и в дипломатическом отношении, к примеру, выведением за скобки курдского вопроса. В то же самое время западный мир из кожи вон лез, чтобы вслед за Ливией и Афганистаном дефрагментировать еще и Сирию, против которой вводились широкие секторальные санкции. Дамаск в прямом смысле слова душили и обкладывали со всех сторон с целью вызвать товарный и финансовый дефицит, разжечь в населении недовольство, подбить его на бунт. С Россией в силу масштабов ее экономики и военной массы такой сценарий не сработал, а вот в Сирии отравленные семена дали вполне ощутимые всходы.
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Эксперт рассказал, когда сформируют новое правительство в Сирии
9 декабря, 18:56
Начать с того, что первые санкции против асадовской Сирии были введены не по итогам "арабской весны", приведшей к гражданской войне, а значительно раньше. Сайт правительства Соединенных Штатов сообщает, что еще в мае 2004 года президент Джордж Буш — младший подписал указ № 13338, вводивший широкий спектр ограничений как против физических лиц из числа сирийской власти, так и против ее экономики. Документ этот стал дополнением к постановлению от 1979-го, признававшему Сирию страной — спонсором терроризма и направленному якобы на восстановление суверенитета и территориальной целостности Ливана.
После событий на египетской площади Тахрир аналогичные указы начинают сыпаться на Дамаск, как дождь. Номера их неинтересны, а вот содержание — более чем. При этом нужно добавить, что в контур удушения активно включился и Евросоюз. Всего санкции касались 20 направлений — мы в силу ограниченности экранного пространства рассмотрим их пунктирно.
Итак, ограничения, наложенные на Сирию, изнемогающую в кровавой каше внутренней междоусобицы, включали:
  • запрет поставок любых товаров двойного назначения, оружия и компонентов для изготовления химического и биологического оружия;
  • запрет поставок технологий, программных продуктов и аппаратных решений в сфере телекоммуникаций и интернета;
  • запрет экспорта сырой нефти и продуктов ее переработки (в 2013 году сюда внесли исключения, позволившие закупать нефть с месторождений, не контролируемых Дамаском, фактически был легализован грабеж национальных ресурсов и спонсорство группировок боевиков);
  • запрет поставок технологий и любого оборудования для разведки и добычи нефти, газа, производства нефтепродуктов и сжижения (летом 2013-го сюда под соусом "помощи населению Сирии" тоже ввели исключения с понятными бенефициарами);
  • запрет экспорта, внешней эмиссии и операций с сирийскими банкнотами и монетами;
  • запрет поставок или передачи любого оборудования для строительства и обслуживания электростанций всех типов;
  • запрещены любые виды инвестиций в сектор энергетики;
  • заморожены все внешние активы Центрального банка Сирии;
  • запрещено финансирование любых проектов под эгидой легитимного на тот момент правительства;
  • запрещена выдача экспортных кредитов и страховок;
  • запрет клиринга государственных облигаций, выпущенных после 2012 года;
  • запрет открытия зарубежных банковских счетов, обслуживания сирийских грузовых самолетов в западных аэропортах, поставок реактивного топлива, остановка и принудительная проверка всех грузов, следующих из Сирии или в нее.
После вступления в сирийский конфликт российских ВКС и ряда прокси правительство Башара Асада контролировало центральную часть страны, где в пределах условного треугольника Ракка — Хомс — Пальмира — Абу-Кемаль расположена большая часть нефтеносных месторождений. Там же, к слову, находятся и газоносные провинции, а все это углеводородное богатство стекалось к западному побережью по двум газо- и одному нефтепроводу. Именно здесь расположены два основных нефтеперерабатывающих завода.
Мухаммед Гази аль-Джаляли - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Премьер Сирии назвал восстановление армии делом следующей администрации
9 декабря, 17:34
При этом немалое количество скважин осталось на территориях, подконтрольных курдам, хотя никто особо не скрывал, что контролируют их американские войска. На юге, в районе Ат-Танфа, аналогичный "бизнес" курировали британцы. В результате комплекса сложившихся условий — а именно: разрушенной войной инфраструктуры, оттока квалифицированных кадров, утраты части территорий — местная нефтедобыча рухнула почти в десять раз. Если на момент начала гражданской войны ежесуточная добыча превышала 385 тысяч баррелей, то спустя десять лет она болталась у отметки 40 тысяч. При этом норвежские изыскатели, приглашенные для проведения аудита, в своем официальном заключении указывали потенциальный объем производства в шесть-семь миллионов бочек.
По оценкам еще асадовского правительства, в результате войны, а также воровства представителями западной коалиции сирийских нефти и газа страна понесла ущерб в 68 миллиардов долларов. Для сравнения: на эти деньги можно было бы построить семь "Северных потоков" с двумя магистралями в каждом.
Сократилась и добыча газа — с 21 до 13 миллионов кубометров сутки.
Налицо топливная нищета в масштабе целой страны, притом что становой хребет сирийской энергетики — это электростанции, изначально привязанные к местным ресурсным месторождениям. Речь про тепловые станции Deir Ali, Tishrin, Nasrieh, Jandar, Al-Zara, Mehardeh и Aleppo. Находясь в тисках санкций, ограниченные по возможностям ремонта, работали они неравномерно, раздражая население и практически не поддерживая хлипкую промышленность.
При этом нельзя сказать, что Сирия была неинтересна в плане инвестиций. Как только положение там стабилизировалось, наше "Интер РАО" прорабатывало проект достройки еще двух силовых блоков на ТЭС Tishrin. В результате проект так и оставили под сукном, причем в качестве основной причины был назвал именно ресурсный дефицит. Проще говоря, новые котлы было просто нечем заправлять.
Готовы были вкладываться и страны Персидского залива, с которыми Асад при активном посредничестве России смог восстановить дипломатические отношения. Но этим благим намерениям не суждено было случиться, так как на тот момент страны Залива еще сильно оглядывались на Вашингтон и боялись встречных санкций.
Короче говоря, Башар Асад, может, и не был идеальным государственным лидером, может, страна была бедна и коррумпирована, но западное политическое сообщество приложило все возможные усилия, чтобы завести ситуацию в стране в безвыходный экономический, гуманитарный, энергетический тупик и не дать ей шансов на возрождение. Фактически Сирия просто задохнулась в удавке ограничений, а дальше, к сожалению, достаточно было лишь толчка.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
ХАМАС отреагировало на ситуацию в Сирии
9 декабря, 17:09
 
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