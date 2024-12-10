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В России могут вырасти штрафы за непрохождение медосвидетельствования - РИА Новости, 10.12.2024
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15:46 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988421421.html
В России могут вырасти штрафы за непрохождение медосвидетельствования
В России могут вырасти штрафы за непрохождение медосвидетельствования - РИА Новости, 10.12.2024
В России могут вырасти штрафы за непрохождение медосвидетельствования
Штрафы за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение могут вырасти с 30 до 45 тысяч рублей с 1 января 2025... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:46
2024-12-10T15:46
общество
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штрафы за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение могут вырасти с 30 до 45 тысяч рублей с 1 января 2025 года, соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству. "В статье 12.26: а) в абзаце втором части 1 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти"; б) в абзаце втором части 2 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти", - сказано в тексте поправки, доступной в думской электронной базе.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В России могут вырасти штрафы за непрохождение медосвидетельствования

Штрафы за непрохождение медосвидетельствования могут вырасти до 45 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Штрафы за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение могут вырасти с 30 до 45 тысяч рублей с 1 января 2025 года, соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству.
"В статье 12.26: а) в абзаце втором части 1 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти"; б) в абзаце втором части 2 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти", - сказано в тексте поправки, доступной в думской электронной базе.
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