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Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла в четыре раза - РИА Новости, 10.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:00 10.12.2024 (обновлено: 02:01 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/schelkunchik-1988295942.html
Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла в четыре раза
Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла в четыре раза - РИА Новости, 10.12.2024
Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла в четыре раза
Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 26 декабря в 19.00, составила 400 тысяч рублей РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:00
2024-12-10T02:01
культура
денис родькин
большой театр
культура
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 26 декабря в 19.00, составила 400 тысяч рублей на аукционе в понедельник при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в понедельник в 10.00 мск начал продажу билетов на балет "Щелкунчик" 26 декабря в 12.00 и в 19.00. Торги завершились в 00.13 мск во вторник. Они проходили больше 14 часов и стали самыми длинными с начала аукциона. Лучшее предложение за два билета в партер составило 400 тысяч рублей при начальной цене в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты в первом ряду партера - 16 и 17 места. Наибольшая ставка за комплект из четырех билетов составила 630 тысяч рублей при начальной цене 200 тысяч рублей - это билеты в партер на второй ряд - с 12 по 15 места. Самый дорогой единичный билет на "Щелкунчика" в первый ряд партера ушел на торгах за 75 тысяч рублей. Максимальные ставки на дневной спектакль за один билет составили 60 тысяч рублей, за два билета - 155 тысяч рублей, а за четыре билета - 210 тысяч рублей. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. Так, 26 декабря в 12.00 на сцену выйдут Элеонора Севенард и Денис Родькин. В 19.00 станцуют Анна Никулина и Дмитрий Смилевски. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля " Щелкунчик ". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
https://ria.ru/20241202/schelkunchik-1986809967.html
https://ria.ru/20241203/spivakov-1986994255.html
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денис родькин, большой театр, культура
Культура, Денис Родькин, Большой театр, Культура
Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла в четыре раза

Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла до 400 тысяч рублей

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 26 декабря в 19.00, составила 400 тысяч рублей на аукционе в понедельник при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов.
Большой театр в понедельник в 10.00 мск начал продажу билетов на балет "Щелкунчик" 26 декабря в 12.00 и в 19.00. Торги завершились в 00.13 мск во вторник. Они проходили больше 14 часов и стали самыми длинными с начала аукциона.
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре продавались два часа
2 декабря, 10:22
Лучшее предложение за два билета в партер составило 400 тысяч рублей при начальной цене в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты в первом ряду партера - 16 и 17 места.
Наибольшая ставка за комплект из четырех билетов составила 630 тысяч рублей при начальной цене 200 тысяч рублей - это билеты в партер на второй ряд - с 12 по 15 места. Самый дорогой единичный билет на "Щелкунчика" в первый ряд партера ушел на торгах за 75 тысяч рублей.
Максимальные ставки на дневной спектакль за один билет составили 60 тысяч рублей, за два билета - 155 тысяч рублей, а за четыре билета - 210 тысяч рублей.
Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. Так, 26 декабря в 12.00 на сцену выйдут Элеонора Севенард и Денис Родькин. В 19.00 станцуют Анна Никулина и Дмитрий Смилевски.
Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля " Щелкунчик ". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Спиваков прокомментировал ситуацию с билетами на балет "Щелкунчик"
3 декабря, 03:02
 
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