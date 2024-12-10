https://ria.ru/20241210/schelkunchik-1988295942.html

Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла в четыре раза

Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла в четыре раза - РИА Новости, 10.12.2024

Ставка за два билета на "Щелкунчик" в Большой театр выросла в четыре раза

Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 26 декабря в 19.00, составила 400 тысяч рублей РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T02:00

2024-12-10T02:00

2024-12-10T02:01

культура

денис родькин

большой театр

культура

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 26 декабря в 19.00, составила 400 тысяч рублей на аукционе в понедельник при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в понедельник в 10.00 мск начал продажу билетов на балет "Щелкунчик" 26 декабря в 12.00 и в 19.00. Торги завершились в 00.13 мск во вторник. Они проходили больше 14 часов и стали самыми длинными с начала аукциона. Лучшее предложение за два билета в партер составило 400 тысяч рублей при начальной цене в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты в первом ряду партера - 16 и 17 места. Наибольшая ставка за комплект из четырех билетов составила 630 тысяч рублей при начальной цене 200 тысяч рублей - это билеты в партер на второй ряд - с 12 по 15 места. Самый дорогой единичный билет на "Щелкунчика" в первый ряд партера ушел на торгах за 75 тысяч рублей. Максимальные ставки на дневной спектакль за один билет составили 60 тысяч рублей, за два билета - 155 тысяч рублей, а за четыре билета - 210 тысяч рублей. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. Так, 26 декабря в 12.00 на сцену выйдут Элеонора Севенард и Денис Родькин. В 19.00 станцуют Анна Никулина и Дмитрий Смилевски. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля " Щелкунчик ". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

https://ria.ru/20241202/schelkunchik-1986809967.html

https://ria.ru/20241203/spivakov-1986994255.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис родькин, большой театр, культура