Саперы обезвредили американские боеприпасы в Запорожской области
Саперы "БАРС-32" обезвредили кассетные боеприпасы в Запорожской области
Российские саперы. Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. Саперы-добровольцы отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" обезвредили кассетные боеприпасы американского производства после ночного обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, рассказал РИА Новости сапер отряда с позывным "Кубанский".
Сапер добровольческого отряда объяснил, что артиллерия ВСУ активно ведет обстрел по тыловым районам группировки кассетными боеприпасами американского производства М864.
"Ночью по нам противник в очередной раз нанес удар 155-миллиметровыми кассетными боеприпасами американского производства М864, которые выбрасывают на высоте 300 метров суббоеприпасы М42 или М46", - сказал "Кубанский".
По его словам, около 30% суббоеприпасов не разрываются и представляют угрозу военнослужащим и технике.
"Очередной такой неразорвавшийся боеприпас будет взорван накладным зарядом электрическим способом", - уточнил сапер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.