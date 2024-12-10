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Саперы обезвредили американские боеприпасы в Запорожской области - РИА Новости, 10.12.2024
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06:35 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sapery-1988305061.html
Саперы обезвредили американские боеприпасы в Запорожской области
Саперы обезвредили американские боеприпасы в Запорожской области - РИА Новости, 10.12.2024
Саперы обезвредили американские боеприпасы в Запорожской области
Саперы-добровольцы отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" обезвредили кассетные боеприпасы американского производства после ночного обстрела со стороны ВСУ... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:35
2024-12-10T06:35
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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безопасность
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. Саперы-добровольцы отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" обезвредили кассетные боеприпасы американского производства после ночного обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, рассказал РИА Новости сапер отряда с позывным "Кубанский". Сапер добровольческого отряда объяснил, что артиллерия ВСУ активно ведет обстрел по тыловым районам группировки кассетными боеприпасами американского производства М864. "Ночью по нам противник в очередной раз нанес удар 155-миллиметровыми кассетными боеприпасами американского производства М864, которые выбрасывают на высоте 300 метров суббоеприпасы М42 или М46", - сказал "Кубанский". По его словам, около 30% суббоеприпасов не разрываются и представляют угрозу военнослужащим и технике. "Очередной такой неразорвавшийся боеприпас будет взорван накладным зарядом электрическим способом", - уточнил сапер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
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россия, украина, запорожская область, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Саперы обезвредили американские боеприпасы в Запорожской области

Саперы "БАРС-32" обезвредили кассетные боеприпасы в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские саперы
Российские саперы - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские саперы. Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. Саперы-добровольцы отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" обезвредили кассетные боеприпасы американского производства после ночного обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, рассказал РИА Новости сапер отряда с позывным "Кубанский".
Сапер добровольческого отряда объяснил, что артиллерия ВСУ активно ведет обстрел по тыловым районам группировки кассетными боеприпасами американского производства М864.
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"Ночью по нам противник в очередной раз нанес удар 155-миллиметровыми кассетными боеприпасами американского производства М864, которые выбрасывают на высоте 300 метров суббоеприпасы М42 или М46", - сказал "Кубанский".
По его словам, около 30% суббоеприпасов не разрываются и представляют угрозу военнослужащим и технике.
"Очередной такой неразорвавшийся боеприпас будет взорван накладным зарядом электрическим способом", - уточнил сапер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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