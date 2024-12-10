https://ria.ru/20241210/rossiya-1988391698.html
Мантуров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном по ИИ
Мантуров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном по ИИ - РИА Новости, 10.12.2024
Мантуров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном по ИИ
Россия видит потенциал для расширения сотрудничества с Узбекистаном в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта, заявил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:24
2024-12-10T14:24
2024-12-10T14:24
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия видит потенциал для расширения сотрудничества с Узбекистаном в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Успешный опыт интеграции в экономику цифровых решений предлагаем транслировать на сферы государственного управления и образования. Видим потенциал для расширения сотрудничества в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта", - сказал Мантуров в рамках 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Узбекистаном. Он добавил, что в рамках непродовольственной торговли растет значение электронного ритейла. В Узбекистане успешно работают российские компании Ozon и Wildberries. Существенная часть реализуемой на этих площадках продукции - узбекистанского производства.
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технологии, россия, узбекистан, денис мантуров, ozon, wildberries, в мире
Технологии, Россия, Узбекистан, Денис Мантуров, Ozon, Wildberries, В мире
Мантуров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном по ИИ
Мантуров: РФ видит потенциал сотрудничества с Узбекистаном по кибербезопасности