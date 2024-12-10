Рейтинг@Mail.ru
Обращение мужчины, выжившего в Нагасаки, к Путину вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 10.12.2024 (обновлено: 22:18 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988375572.html
Обращение мужчины, выжившего в Нагасаки, к Путину вызвало ярость во Франции
Обращение мужчины, выжившего в Нагасаки, к Путину вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 10.12.2024
Обращение мужчины, выжившего в Нагасаки, к Путину вызвало ярость во Франции
Читатели Le Figaro раскритиковали сопредседателя японской ассоциации выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo Теруми Танаку за обращение к РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:28
2024-12-10T22:18
в мире
россия
владимир путин
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221572_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6fb1c123ed21f3b9c61e5ced68cbd9c6.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали сопредседателя японской ассоциации выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo Теруми Танаку за обращение к президенту России Владимиру Путину по теме ядерного оружия. На пресс-конференции в Осло Танака обратился к российскому лидеру с заявлением, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано, так как это было бы поступком, направленным против человечества."Пусть обратятся в первую очередь к США, которые держат ядерные ракеты на базах по всему миру!" — написал один из комментаторов. "Единственная страна, применившая ядерное оружие, причем дважды, — это США", — отметил другой. "Что касается вопроса о сохранении мира — тут особая проблема с НАТО", — поддержал третий. "Русские будут защищать свою страну и то, что вокруг. Если мы хотим избежать ядерной трагедии, необходимо прекратить поддержку Украины, которая не отвечает нашим стратегическим интересам", — поделился мнением еще один из пользователей. "О том, что именно американцы применили ядерное оружие, причем дважды, японские власти предпочитают никогда не вспоминать! Русские потеряли десятки миллионов жизней во время Второй мировой войны, поэтому у них нет никакого интереса ко всеобщему конфликту, в отличие от американцев, чьим единственным продуктом на экспорт, производимым на территории их страны, стало оружие", — заключили читатели. В этом году организации Nihon Hidankyo была присуждена Нобелевская премия мира.В ноябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не стремится к применению ядерного оружия.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241210/malinen-1988321512.html
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988325763.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54b3f18878e7e4fcc04bf6075e0e6418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, япония
В мире, Россия, Владимир Путин, Япония

Обращение мужчины, выжившего в Нагасаки, к Путину вызвало ярость во Франции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали сопредседателя японской ассоциации выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo Теруми Танаку за обращение к президенту России Владимиру Путину по теме ядерного оружия.

На пресс-конференции в Осло Танака обратился к российскому лидеру с заявлением, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано, так как это было бы поступком, направленным против человечества.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"С НАТО покончено". На Западе сделали заявление после хода России
Вчера, 09:43
"Пусть обратятся в первую очередь к США, которые держат ядерные ракеты на базах по всему миру!" — написал один из комментаторов.

"Единственная страна, применившая ядерное оружие, причем дважды, — это США", — отметил другой.

"Что касается вопроса о сохранении мира — тут особая проблема с НАТО", — поддержал третий.

"Русские будут защищать свою страну и то, что вокруг. Если мы хотим избежать ядерной трагедии, необходимо прекратить поддержку Украины, которая не отвечает нашим стратегическим интересам", — поделился мнением еще один из пользователей.
"О том, что именно американцы применили ядерное оружие, причем дважды, японские власти предпочитают никогда не вспоминать! Русские потеряли десятки миллионов жизней во время Второй мировой войны, поэтому у них нет никакого интереса ко всеобщему конфликту, в отличие от американцев, чьим единственным продуктом на экспорт, производимым на территории их страны, стало оружие", — заключили читатели.

В этом году организации Nihon Hidankyo была присуждена Нобелевская премия мира.

В ноябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не стремится к применению ядерного оружия.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом
Вчера, 10:13
 
В миреРоссияВладимир ПутинЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала