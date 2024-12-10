Обращение мужчины, выжившего в Нагасаки, к Путину вызвало ярость во Франции
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали сопредседателя японской ассоциации выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo Теруми Танаку за обращение к президенту России Владимиру Путину по теме ядерного оружия.
На пресс-конференции в Осло Танака обратился к российскому лидеру с заявлением, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано, так как это было бы поступком, направленным против человечества.
На пресс-конференции в Осло Танака обратился к российскому лидеру с заявлением, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано, так как это было бы поступком, направленным против человечества.
"Пусть обратятся в первую очередь к США, которые держат ядерные ракеты на базах по всему миру!" — написал один из комментаторов.
"Единственная страна, применившая ядерное оружие, причем дважды, — это США", — отметил другой.
"Что касается вопроса о сохранении мира — тут особая проблема с НАТО", — поддержал третий.
"Русские будут защищать свою страну и то, что вокруг. Если мы хотим избежать ядерной трагедии, необходимо прекратить поддержку Украины, которая не отвечает нашим стратегическим интересам", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Единственная страна, применившая ядерное оружие, причем дважды, — это США", — отметил другой.
"Что касается вопроса о сохранении мира — тут особая проблема с НАТО", — поддержал третий.
"Русские будут защищать свою страну и то, что вокруг. Если мы хотим избежать ядерной трагедии, необходимо прекратить поддержку Украины, которая не отвечает нашим стратегическим интересам", — поделился мнением еще один из пользователей.
"О том, что именно американцы применили ядерное оружие, причем дважды, японские власти предпочитают никогда не вспоминать! Русские потеряли десятки миллионов жизней во время Второй мировой войны, поэтому у них нет никакого интереса ко всеобщему конфликту, в отличие от американцев, чьим единственным продуктом на экспорт, производимым на территории их страны, стало оружие", — заключили читатели.
В этом году организации Nihon Hidankyo была присуждена Нобелевская премия мира.
В ноябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не стремится к применению ядерного оружия.
В этом году организации Nihon Hidankyo была присуждена Нобелевская премия мира.
В ноябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не стремится к применению ядерного оружия.
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