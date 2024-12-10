https://ria.ru/20241210/putin-1988359272.html

Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию

Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию - РИА Новости, 10.12.2024

Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию

Президенту России Владимиру Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян к конференции с итогами года, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:28

2024-12-10T12:28

2024-12-10T12:47

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

сбербанк россии

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян к конференции с итогами года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Задействуем искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который тоже очень эффективно помогает нам анализировать поступающие обращения с тем, чтобы информировать президента. Что мы, собственно, будем сейчас делать постоянно в преддверии этого мероприятия", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что президенту уже представляют доклады об обращениях граждан. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.

https://ria.ru/20241210/putin-1988342181.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сбербанк россии, прямая линия с владимиром путиным