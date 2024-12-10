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Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию - РИА Новости, 10.12.2024
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12:28 10.12.2024 (обновлено: 12:47 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988359272.html
Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию
Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию - РИА Новости, 10.12.2024
Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию
Президенту России Владимиру Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян к конференции с итогами года, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:28
2024-12-10T12:47
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сбербанк россии
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян к конференции с итогами года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Задействуем искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который тоже очень эффективно помогает нам анализировать поступающие обращения с тем, чтобы информировать президента. Что мы, собственно, будем сейчас делать постоянно в преддверии этого мероприятия", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что президенту уже представляют доклады об обращениях граждан. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, сбербанк россии, прямая линия с владимиром путиным
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сбербанк России, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию

Песков: Путину докладывают о темах обращений россиян к прямой линии президента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян к конференции с итогами года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Задействуем искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который тоже очень эффективно помогает нам анализировать поступающие обращения с тем, чтобы информировать президента. Что мы, собственно, будем сейчас делать постоянно в преддверии этого мероприятия", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что президенту уже представляют доклады об обращениях граждан.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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