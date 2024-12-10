Путину докладывают о вопросах россиян на прямую линию
Песков: Путину докладывают о темах обращений россиян к прямой линии президента
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о темах обращений, которые поступают от россиян к конференции с итогами года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Задействуем искусственный интеллект - гигачат Сбербанка, который тоже очень эффективно помогает нам анализировать поступающие обращения с тем, чтобы информировать президента. Что мы, собственно, будем сейчас делать постоянно в преддверии этого мероприятия", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что президенту уже представляют доклады об обращениях граждан.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.