Обвиняемый по делу о взрывчатке в иконах получил больше пяти лет колонии
Обвиняемый по делу о провозе взрывчатки в иконах получил больше пяти лет колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Обвиняемый по делу о провозе в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Как информирует ведомство, Пыталовский райсуд Псковской области огласил приговор в отношении мужчины 1993 года рождения, обвиняемого по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых веществ и взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору) и пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Как установлено судом, подсудимый, находясь в одном из городов Румынии и действуя умышленно из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор. Согласно договоренности, он должен был за денежное вознаграждение осуществить перевозку из Румынии на территорию России 31 коробки с церковной утварью, включая иконы, в которых были оборудованы тайники, содержащие взрывчатые вещества и взрывные устройства. Взрывные устройства и взрывчатка были изъяты сотрудниками УФСБ по Псковской области при досмотре транспортного средства.
"Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10000 рублей", – говорится в сообщении.
Как уточняет судебная пресс-служба, при назначении наказание учтены "признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном", а также состояние здоровье подсудимого и другие обстоятельства.
Пресс-служба судов Псковской области не приводит персональные данные фигуранта, но согласно картотеке Пыталовского районного суда фигурантом дела по части 1 статьи 222 УК РФ и пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ является Дмитрий Гратий.
В апреле информированный источник сообщал РИА Новости о том, что фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца. Эта информация нашла подтверждение данными из судебной базы Псковского областного суда, при этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство.
Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия - Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".