https://ria.ru/20241210/prigovor-1988513648.html

Обвиняемый по делу о взрывчатке в иконах получил больше пяти лет колонии

Обвиняемый по делу о взрывчатке в иконах получил больше пяти лет колонии - РИА Новости, 10.12.2024

Обвиняемый по делу о взрывчатке в иконах получил больше пяти лет колонии

Обвиняемый по делу о провозе в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы, сообщила РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:04

2024-12-10T22:04

2024-12-10T22:04

происшествия

россия

псковская область

румыния

евросоюз

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евразийский экономический союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Обвиняемый по делу о провозе в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. Как информирует ведомство, Пыталовский райсуд Псковской области огласил приговор в отношении мужчины 1993 года рождения, обвиняемого по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых веществ и взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору) и пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). Как установлено судом, подсудимый, находясь в одном из городов Румынии и действуя умышленно из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор. Согласно договоренности, он должен был за денежное вознаграждение осуществить перевозку из Румынии на территорию России 31 коробки с церковной утварью, включая иконы, в которых были оборудованы тайники, содержащие взрывчатые вещества и взрывные устройства. Взрывные устройства и взрывчатка были изъяты сотрудниками УФСБ по Псковской области при досмотре транспортного средства. "Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10000 рублей", – говорится в сообщении. Как уточняет судебная пресс-служба, при назначении наказание учтены "признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном", а также состояние здоровье подсудимого и другие обстоятельства. Пресс-служба судов Псковской области не приводит персональные данные фигуранта, но согласно картотеке Пыталовского районного суда фигурантом дела по части 1 статьи 222 УК РФ и пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ является Дмитрий Гратий. В апреле информированный источник сообщал РИА Новости о том, что фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца. Эта информация нашла подтверждение данными из судебной базы Псковского областного суда, при этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство. Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия - Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".

https://ria.ru/20241210/khostel-1988506622.html

https://ria.ru/20241210/prigovor-1988447438.html

https://ria.ru/20241210/dnr-1988383396.html

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происшествия, россия, псковская область, румыния, евросоюз, таможенный союз, евразийский экономический союз