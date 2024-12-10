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Воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику заочно вынесли приговор - РИА Новости, 10.12.2024
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19:38 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/prigovor-1988498144.html
Воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику заочно вынесли приговор
Воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику заочно вынесли приговор - РИА Новости, 10.12.2024
Воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику заочно вынесли приговор
Грузинского наемника Торнике Тивадзе, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы в России, сообщил СК в своем Telegram- канале. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:38
2024-12-10T19:38
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Грузинского наемника Торнике Тивадзе, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы в России, сообщил СК в своем Telegram- канале. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Грузии Торнике Тивадзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (наемничество)...Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что Тивадзе в марте 2022 года с целью получения материального вознаграждения прибыл в пункт постоянной дислокации "Грузинского национального легиона"*, находящийся в Киеве, и добровольно вступил в его состав. Отмечается, что после этого он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона"* Тивадзе прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение в области стратегии и тактики участия в вооружённом конфликте. При этом он снабжался необходимыми средствами жизнедеятельности. Ведомство уточнило, что затем, находясь на территории ДНР и ЛНР, руководствуясь корыстными мотивами, он выполнял приказы командиров "Грузинского национального легиона"* и участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, получая за это материальное вознаграждение.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241210/naemnik-1988450478.html
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в мире, россия, грузия, киев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Грузия, Киев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику заочно вынесли приговор

СК: воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику Тивадзе заочно дали 14 лет тюрьмы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Грузинского наемника Торнике Тивадзе, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы в России, сообщил СК в своем Telegram- канале.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Грузии Торнике Тивадзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (наемничество)...Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
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Установлено, что Тивадзе в марте 2022 года с целью получения материального вознаграждения прибыл в пункт постоянной дислокации "Грузинского национального легиона"*, находящийся в Киеве, и добровольно вступил в его состав.
Отмечается, что после этого он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона"* Тивадзе прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение в области стратегии и тактики участия в вооружённом конфликте. При этом он снабжался необходимыми средствами жизнедеятельности.
Ведомство уточнило, что затем, находясь на территории ДНР и ЛНР, руководствуясь корыстными мотивами, он выполнял приказы командиров "Грузинского национального легиона"* и участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, получая за это материальное вознаграждение.
*Запрещенная в России террористическая организация
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