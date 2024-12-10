Воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику заочно вынесли приговор
СК: воевавшему за ВСУ грузинскому наемнику Тивадзе заочно дали 14 лет тюрьмы
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Грузинского наемника Торнике Тивадзе, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы в России, сообщил СК в своем Telegram- канале.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Грузии Торнике Тивадзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (наемничество)...Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что Тивадзе в марте 2022 года с целью получения материального вознаграждения прибыл в пункт постоянной дислокации "Грузинского национального легиона"*, находящийся в Киеве, и добровольно вступил в его состав.
Отмечается, что после этого он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона"* Тивадзе прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение в области стратегии и тактики участия в вооружённом конфликте. При этом он снабжался необходимыми средствами жизнедеятельности.
Ведомство уточнило, что затем, находясь на территории ДНР и ЛНР, руководствуясь корыстными мотивами, он выполнял приказы командиров "Грузинского национального легиона"* и участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, получая за это материальное вознаграждение.
*Запрещенная в России террористическая организация