https://ria.ru/20241210/pridnestrove-1988298485.html
Российские военные не нарушают нейтралитет Молдавии, заявил глава МИД ПМР
Российские военные не нарушают нейтралитет Молдавии, заявил глава МИД ПМР - РИА Новости, 10.12.2024
Российские военные не нарушают нейтралитет Молдавии, заявил глава МИД ПМР
Военные РФ в Приднестровье создают условия для мирного урегулирования и не нарушают "нейтралитет" Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:30
2024-12-10T03:30
2024-12-10T03:30
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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Военные РФ в Приднестровье создают условия для мирного урегулирования и не нарушают "нейтралитет" Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Российские военные в Приднестровье реализуют абсолютно легитимные и согласованные задачи, нацеленные на поддержание мира и безопасности, и тем самым никак не нарушают молдавский "нейтралитет", наоборот, создают условия для мирного ведения процесса урегулирования. Чего нельзя сказать о многочисленных центрах военизированного присутствия США, НАТО и ЕС в Молдове с неопределёнными целями и задачами", - сказал Игнатьев. Он также подчеркнул, что в Приднестровье полностью поддерживают деятельность миротворческой операции и оперативной группы российских войск (ОГРВ), что подтверждено итогами референдума. "Миротворческая миссия сохраняет свою полную юридическую, дипломатическую и организационную легитимность, социальное одобрение. Приднестровье продолжит активную работу в органах управления миротворческой операцией – Объединённой контрольной комиссии, Объединённом военном командовании – независимо от чьих-то политизированных деклараций, рассчитанных на внешнюю аудиторию", - отметил Игнатьев. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240717/pridnestrove-1960164343.html
https://ria.ru/20241108/pmr-1982575395.html
https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, ссср, виталий игнатьев, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, СССР, Виталий Игнатьев, НАТО, Евросоюз
Российские военные не нарушают нейтралитет Молдавии, заявил глава МИД ПМР
Глава МИД ПМР Игнатьев: российские военные создают условия для урегулирования
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Военные РФ в Приднестровье создают условия для мирного урегулирования и не нарушают "нейтралитет" Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Российские военные в Приднестровье реализуют абсолютно легитимные и согласованные задачи, нацеленные на поддержание мира и безопасности, и тем самым никак не нарушают молдавский "нейтралитет", наоборот, создают условия для мирного ведения процесса урегулирования. Чего нельзя сказать о многочисленных центрах военизированного присутствия США
, НАТО
и ЕС
в Молдове
с неопределёнными целями и задачами", - сказал Игнатьев
.
Он также подчеркнул, что в Приднестровье полностью поддерживают деятельность миротворческой операции и оперативной группы российских войск (ОГРВ), что подтверждено итогами референдума.
"Миротворческая миссия сохраняет свою полную юридическую, дипломатическую и организационную легитимность, социальное одобрение. Приднестровье продолжит активную работу в органах управления миротворческой операцией – Объединённой контрольной комиссии, Объединённом военном командовании – независимо от чьих-то политизированных деклараций, рассчитанных на внешнюю аудиторию", - отметил Игнатьев.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР
была переведена под юрисдикцию России
. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной
, одних из самых больших в Европе
.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.