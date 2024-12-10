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Какой сегодня праздник: что отмечают 10 декабря в России и в мире по календарю
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13:55 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/prazdnik-1988137477.html
10 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 декабря в России и в мире по календарю
10 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
10 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День coздaния службы связи МВД ΡФ, Международный день защиты прав человека, а... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:55
2024-12-10T13:55
праздники
религиозные праздники
россия
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. 10 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День coздaния службы связи МВД ΡФ, Международный день защиты прав человека, а также ежегодно 10 декабря вручают Нобелевскую премию. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, церковный, международный. Что можно делать по народным приметам, значимые даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня принимают поздравления связисты, которые обеспечивают взаимодействие всех структур МВД, а по народным поверьям 10 декабря обязательно нужно присматриваться к природе и ожидать знака, который укажет на дальнейшую судьбу. У православных христиан важный праздник - день Иконы Божией Матери, именуемой “Зна́мение”.Профессиональный праздник10 декабря 1949 года был подписан приказ № 785 “Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР”. С 1999 года в этот день проходит профессиональный праздник День coздaния службы связи МВД ΡФ. Это одно из главных подразделений Министерства внутренних дел и его сотрудники вносят большой вклад в борьбу с преступностью.Церковный праздник сегодняПравославные христиане в этот день празднуют день Иконы Божией Матери, именуемой “Зна́мение”, Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. А также вспоминают о:Вмч. Иа́кова Пе́рсянина (421)прп. Палла́дия Александрийского (VI–VII)свт. Иа́кова, епископа Ростовского (1392)Обре́тение мощей блгв. кн. Все́волода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Новгородского, Псковского чудотворца (1192)блж. Андре́я Симбирского (1841)Собор новомучеников и исповедников РадонежскихПрмчч. монахов 17-ти в Индии (IV)Прп. Романа Антиохийского (Сирийского) (V)Сщмчч. Николая (Добронравова), архиепископа Владимирского, Васи́лия Соколова, Бори́са Ивановского, Фео́дора Дорофеева, Николая Андреева, Алекси́я Сперанского, Иоа́нна Глазкова, Се́ргия Аманова, Иоа́нна Хрусталева, Се́ргия Бредникова, Николая Покровского, Дими́трия Беляева, Влади́мира Смирнова, Иоа́нна Смирнова, пресвитеров, прмчч. Иоаса́фа (Боева), архимандрита, Крони́да (Любимова), архимандрита, Николая (Салтыкова), игумена, Ксенофо́нта (Бондаренко), иеромонаха, Алекси́я (Гаврина), монаха, Аполло́са (Федосеева), иеромонаха, Серафи́ма (Крестьянинова), игумена, Ни́кона (Беляева), архимандрита и мч. Иоа́нна Емельянова (1937)Иконы Божией Матери: Зна́мение Курская-КореннаяЗнамение Абалакская (Абалацкая) (1637)Знамение ЦарскосельскаяЗнамение Серафимо-Понетаевская (1879)Знамение Верхнетагильская (1753)Знамение Корчемная (XVIII)Народный праздник10 декабря (27 ноября по старому стилю) в честь православного праздника иконы Пресвятой Богородицы называли “Знамением”. От этого дня ожидали знаки, которые укажут на судьбу, люди смотрели на небо, обращали внимание на поведение животных. Считалось, что на рассвете нужно встать лицом к ветру, тогда исчезнуть все печали.Какой сегодня праздник в миреВ мире отмечается День прав человека. Был установлен в 1950 году в честь принятия 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН Декларации прав человека. Этот эпохальный документ провозглашал права людей независимо от расы, религии, пола и убеждений.Международный день прав животных. Он был учрежден в годовщину подписания Декларации прав человека в 1998 году. Совпадение не случайно, его организаторы хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на уважение, сострадание, жизнь и защиту их прав.Церемония вручения Нобелевской премии ежегодно проходит 10 декабря. Это одна из престижных международных наград в области науки, культуры и общества, которая вручается за научные исследования, изобретения и вклад в развитие цивилизации.Памятные даты в истории1520 - Мартин Лютер публично сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.1768 - в Лондоне создана Королевская Академия художеств.1817 - Миссиссиппи стал 20-м штатом США.1901 - состоялось первое вручение Нобелевской премии.1948 - на Генеральной Ассамблее ООН была принята Всеобщая декларация прав человека.2021 - в результате серии мощных торнадо в США погибли 89 человек.ИмениныДень ангела сегодня отмечают: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.
https://ria.ru/20241208/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
https://ria.ru/20241210/tserkovnyy-1907967065.html
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праздники, религиозные праздники, россия, общество
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Общество

10 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© iStock.com / mixettoКакой сегодня праздник: что отмечают 10 декабря в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 декабря в России и в мире по календарю - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / mixetto
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 декабря в России и в мире по календарю
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. 10 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День coздaния службы связи МВД ΡФ, Международный день защиты прав человека, а также ежегодно 10 декабря вручают Нобелевскую премию. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, церковный, международный. Что можно делать по народным приметам, значимые даты в истории, - в материале РИА Новости
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8 декабря, 12:14

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня принимают поздравления связисты, которые обеспечивают взаимодействие всех структур МВД, а по народным поверьям 10 декабря обязательно нужно присматриваться к природе и ожидать знака, который укажет на дальнейшую судьбу. У православных христиан важный праздник - день Иконы Божией Матери, именуемой “Зна́мение”.

Профессиональный праздник

10 декабря 1949 года был подписан приказ № 785 “Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР”. С 1999 года в этот день проходит профессиональный праздник День coздaния службы связи МВД ΡФ. Это одно из главных подразделений Министерства внутренних дел и его сотрудники вносят большой вклад в борьбу с преступностью.

Церковный праздник сегодня

Православные христиане в этот день празднуют день Иконы Божией Матери, именуемой “Зна́мение”, Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. А также вспоминают о:
Вмч. Иа́кова Пе́рсянина (421)
прп. Палла́дия Александрийского (VI–VII)
свт. Иа́кова, епископа Ростовского (1392)
Обре́тение мощей блгв. кн. Все́волода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Новгородского, Псковского чудотворца (1192)
блж. Андре́я Симбирского (1841)
Собор новомучеников и исповедников Радонежских
Прмчч. монахов 17-ти в Индии (IV)
Прп. Романа Антиохийского (Сирийского) (V)
Сщмчч. Николая (Добронравова), архиепископа Владимирского, Васи́лия Соколова, Бори́са Ивановского, Фео́дора Дорофеева, Николая Андреева, Алекси́я Сперанского, Иоа́нна Глазкова, Се́ргия Аманова, Иоа́нна Хрусталева, Се́ргия Бредникова, Николая Покровского, Дими́трия Беляева, Влади́мира Смирнова, Иоа́нна Смирнова, пресвитеров, прмчч. Иоаса́фа (Боева), архимандрита, Крони́да (Любимова), архимандрита, Николая (Салтыкова), игумена, Ксенофо́нта (Бондаренко), иеромонаха, Алекси́я (Гаврина), монаха, Аполло́са (Федосеева), иеромонаха, Серафи́ма (Крестьянинова), игумена, Ни́кона (Беляева), архимандрита и мч. Иоа́нна Емельянова (1937)
Иконы Божией Матери: Зна́мение Курская-КореннаяЗнамение Абалакская (Абалацкая) (1637)Знамение ЦарскосельскаяЗнамение Серафимо-Понетаевская (1879)Знамение Верхнетагильская (1753)Знамение Корчемная (XVIII)
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
Вчера, 12:54

Народный праздник

10 декабря (27 ноября по старому стилю) в честь православного праздника иконы Пресвятой Богородицы называли “Знамением”. От этого дня ожидали знаки, которые укажут на судьбу, люди смотрели на небо, обращали внимание на поведение животных. Считалось, что на рассвете нужно встать лицом к ветру, тогда исчезнуть все печали.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается День прав человека. Был установлен в 1950 году в честь принятия 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН Декларации прав человека. Этот эпохальный документ провозглашал права людей независимо от расы, религии, пола и убеждений.
Акция протеста в Международный день прав человека в Кесон-Сити, Филиппины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
День прав человека
9 декабря, 11:46
Международный день прав животных. Он был учрежден в годовщину подписания Декларации прав человека в 1998 году. Совпадение не случайно, его организаторы хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на уважение, сострадание, жизнь и защиту их прав.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки тайской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Кошки тайской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кошки тайской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Церемония вручения Нобелевской премии ежегодно проходит 10 декабря. Это одна из престижных международных наград в области науки, культуры и общества, которая вручается за научные исследования, изобретения и вклад в развитие цивилизации.

Памятные даты в истории

1520 - Мартин Лютер публично сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.
1768 - в Лондоне создана Королевская Академия художеств.
1817 - Миссиссиппи стал 20-м штатом США.
1901 - состоялось первое вручение Нобелевской премии.
1948 - на Генеральной Ассамблее ООН была принята Всеобщая декларация прав человека.
2021 - в результате серии мощных торнадо в США погибли 89 человек.

Именины

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.
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