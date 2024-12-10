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В Чувашии потушили пожар в цехе по переработке мяса
В Чувашии потушили пожар в цехе по переработке мяса - РИА Новости, 10.12.2024
В Чувашии потушили пожар в цехе по переработке мяса
Пожар в цехе по переработке мяса в Чувашии потушен, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:14
2024-12-10T10:14
2024-12-10T10:14
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Пожар в цехе по переработке мяса в Чувашии потушен, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что утром 10 декабря в селе Комсомольское загорелся цех по переработке мяса на территории сельхозпредприятия "Триум-Агро". Пожар вспыхнул около 7.00 в здании ангарного типа площадью почти 1600 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах". В этот момент там находились семь работников, шесть из них покинули цех самостоятельно, одного человека эвакуировали прибывшие пожарные."В 9.24 пожар полностью потушен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии потушили пожар в цехе по переработке мяса
В чувашском селе Комсомольское потушили пожар в цехе по переработке мяса