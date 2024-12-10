https://ria.ru/20241210/pozhar-1988325907.html

В Чувашии потушили пожар в цехе по переработке мяса

В Чувашии потушили пожар в цехе по переработке мяса - РИА Новости, 10.12.2024

В Чувашии потушили пожар в цехе по переработке мяса

Пожар в цехе по переработке мяса в Чувашии потушен, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:14

2024-12-10T10:14

2024-12-10T10:14

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988321306_0:251:744:670_1920x0_80_0_0_b2fc3db13fc979b60f1a6cf7e1691a6c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Пожар в цехе по переработке мяса в Чувашии потушен, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что утром 10 декабря в селе Комсомольское загорелся цех по переработке мяса на территории сельхозпредприятия "Триум-Агро". Пожар вспыхнул около 7.00 в здании ангарного типа площадью почти 1600 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано на 345 "квадратах". В этот момент там находились семь работников, шесть из них покинули цех самостоятельно, одного человека эвакуировали прибывшие пожарные."В 9.24 пожар полностью потушен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)