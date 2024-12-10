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В Москве ликвидировали открытое горение на Коптевском рынке
В Москве ликвидировали открытое горение на Коптевском рынке - РИА Новости, 10.12.2024
В Москве ликвидировали открытое горение на Коптевском рынке
Открытое горение на Коптевском рынке в Москве ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:15
2024-12-10T09:15
2024-12-10T09:15
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Открытое горение на Коптевском рынке в Москве ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке. Позже площадь пожара возросла до 300 "квадратов". "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", - говорится в сообщении.
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Пожар на Коптевском рынке в Москве
Пожар на Коптевском рынке в Москве
2024-12-10T09:15
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PT0M11S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали открытое горение на Коптевском рынке
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на Коптевском рынке в Москве