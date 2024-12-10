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Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали - РИА Новости, 10.12.2024
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08:48 10.12.2024 (обновлено: 08:52 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/pozhar-1988315073.html
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали - РИА Новости, 10.12.2024
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:48
2024-12-10T08:52
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве. Позже площадь возросла до 300 квадратных метров."Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 "квадратах", - говорится в сообщении.В столичной прокуратуре отметили, что проводится проверка, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.Движение транспорта от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы остановлено из-за возгорания на территории Коптевского рынка, добавили в московской Госавтоинспекции и попросили выбирать маршруты объезда.
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Пожар на Коптевском рынке в Москве
Пожар на Коптевском рынке в Москве
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали

Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали на 400 квадратах

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве. Позже площадь возросла до 300 квадратных метров.
«
"Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 "квадратах", - говорится в сообщении.
В столичной прокуратуре отметили, что проводится проверка, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Движение транспорта от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы остановлено из-за возгорания на территории Коптевского рынка, добавили в московской Госавтоинспекции и попросили выбирать маршруты объезда.
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