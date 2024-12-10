https://ria.ru/20241210/pozhar-1988315073.html

Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали

Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали - РИА Новости, 10.12.2024

Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали

Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:48

2024-12-10T08:48

2024-12-10T08:52

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве. Позже площадь возросла до 300 квадратных метров."Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 "квадратах", - говорится в сообщении.В столичной прокуратуре отметили, что проводится проверка, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.Движение транспорта от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы остановлено из-за возгорания на территории Коптевского рынка, добавили в московской Госавтоинспекции и попросили выбирать маршруты объезда.

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москва

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на Коптевском рынке в Москве Пожар на Коптевском рынке в Москве 2024-12-10T08:48 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия