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Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали - РИА Новости, 10.12.2024
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:48
2024-12-10T08:48
2024-12-10T08:52
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве. Позже площадь возросла до 300 квадратных метров."Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 "квадратах", - говорится в сообщении.В столичной прокуратуре отметили, что проводится проверка, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.Движение транспорта от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы остановлено из-за возгорания на территории Коптевского рынка, добавили в московской Госавтоинспекции и попросили выбирать маршруты объезда.
https://ria.ru/20241028/pozhary-1980501568.html
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Пожар на Коптевском рынке в Москве
Пожар на Коптевском рынке в Москве
2024-12-10T08:48
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали на 400 квадратах