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На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 10.12.2024
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08:20 10.12.2024 (обновлено: 08:52 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/pozhar-1988310951.html
На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара
На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 10.12.2024
На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара
Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:20
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве. "Предварительно, площадь пожара в Москве увеличилась до 300 "квадратов", - говорится в сообщении.
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Пожар на Коптевском рынке в Москве
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара

Площадь пожара на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратов

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве.
"Предварительно, площадь пожара в Москве увеличилась до 300 "квадратов", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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