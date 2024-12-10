https://ria.ru/20241210/pozhar-1988310951.html

На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара

На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 10.12.2024

На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара

Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:20

2024-12-10T08:20

2024-12-10T08:52

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве. "Предварительно, площадь пожара в Москве увеличилась до 300 "квадратов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241025/pozhar-1980087582.html

москва

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Пожар на Коптевском рынке в Москве Пожар на Коптевском рынке в Москве 2024-12-10T08:20 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)