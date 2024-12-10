https://ria.ru/20241210/pozhar-1988310951.html
На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара
На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 10.12.2024
На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара
Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:20
2024-12-10T08:20
2024-12-10T08:52
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988315231_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cad2df084d503541ffc25e7edf347f3a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Площадь пожара в павильоне на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщили, что торговый павильон горит на 40 квадратных метрах на Коптевском рынке в Москве. "Предварительно, площадь пожара в Москве увеличилась до 300 "квадратов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/pozhar-1980087582.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988315231_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be4080fb491e6fad69ea17064606505d.jpg
Пожар на Коптевском рынке в Москве
Пожар на Коптевском рынке в Москве
2024-12-10T08:20
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Коптевском рынке в Москве увеличилась площадь пожара
Площадь пожара на Коптевском рынке в Москве выросла до 300 квадратов