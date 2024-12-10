В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение
Член СПЧ Иконников предложил вернуть в школы оценки за поведение
Школьники старших классов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.
Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
Иконников рассказал Путину о проведении встреч с учителями и директорами школ по всей России. В ходе них участники подчеркивали, что часто сталкиваются с неуважительным поведением, порчей имущества школы со стороны учеников и применением физической силы к учителям.
"Порядка 80% учителей и директоров школ, которые участвовали во встречах, считают, что одной из действенных мер для их защиты может быть оценка за поведение школьнику. Они предлагают рассматривать оценку за поведение так же, как и оценку за физику, историю, физическую культуру, по технологии. Конечно, для выставления оценок за поведение учащихся важны не только педагогический опыт или мастерство, но и критерии, которые понятны всем участникам образовательного процесса. Мы уверены, что определить такие критерии сможет, например, Российская академия образования. Мы предлагаем вернуться к вопросу и рассмотреть возвращение в нашу школу оценки за поведение учащихся", - сказал Иконников в ходе заседания Совета.
Он подчеркнул, что это даст дополнительный инструмент в деле защиты чести и достоинства учителя, а также в воспитании детей.