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В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение - РИА Новости, 10.12.2024
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16:42 10.12.2024 (обновлено: 17:54 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/povedenie-1988445492.html
В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение
В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение - РИА Новости, 10.12.2024
В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение
Председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:42
2024-12-10T17:54
российская академия образования
общество
россия
сахалинская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.Иконников рассказал Путину о проведении встреч с учителями и директорами школ по всей России. В ходе них участники подчеркивали, что часто сталкиваются с неуважительным поведением, порчей имущества школы со стороны учеников и применением физической силы к учителям."Порядка 80% учителей и директоров школ, которые участвовали во встречах, считают, что одной из действенных мер для их защиты может быть оценка за поведение школьнику. Они предлагают рассматривать оценку за поведение так же, как и оценку за физику, историю, физическую культуру, по технологии. Конечно, для выставления оценок за поведение учащихся важны не только педагогический опыт или мастерство, но и критерии, которые понятны всем участникам образовательного процесса. Мы уверены, что определить такие критерии сможет, например, Российская академия образования. Мы предлагаем вернуться к вопросу и рассмотреть возвращение в нашу школу оценки за поведение учащихся", - сказал Иконников в ходе заседания Совета.Он подчеркнул, что это даст дополнительный инструмент в деле защиты чести и достоинства учителя, а также в воспитании детей.
https://ria.ru/20241210/povedenie-1988464567.html
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российская академия образования, общество, россия, сахалинская область, владимир путин
Российская академия образования, Общество, Россия, Сахалинская область, Владимир Путин
В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение

Член СПЧ Иконников предложил вернуть в школы оценки за поведение

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольники старших классов
Школьники старших классов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.
Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
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Иконников рассказал Путину о проведении встреч с учителями и директорами школ по всей России. В ходе них участники подчеркивали, что часто сталкиваются с неуважительным поведением, порчей имущества школы со стороны учеников и применением физической силы к учителям.
"Порядка 80% учителей и директоров школ, которые участвовали во встречах, считают, что одной из действенных мер для их защиты может быть оценка за поведение школьнику. Они предлагают рассматривать оценку за поведение так же, как и оценку за физику, историю, физическую культуру, по технологии. Конечно, для выставления оценок за поведение учащихся важны не только педагогический опыт или мастерство, но и критерии, которые понятны всем участникам образовательного процесса. Мы уверены, что определить такие критерии сможет, например, Российская академия образования. Мы предлагаем вернуться к вопросу и рассмотреть возвращение в нашу школу оценки за поведение учащихся", - сказал Иконников в ходе заседания Совета.
Он подчеркнул, что это даст дополнительный инструмент в деле защиты чести и достоинства учителя, а также в воспитании детей.
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Российская академия образованияОбществоРоссияСахалинская областьВладимир Путин
 
 
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