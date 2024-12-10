https://ria.ru/20241210/pomilovanie-1988458946.html

В СПЧ попросили Путина продолжить помилование женщин

В СПЧ попросили Путина продолжить помилование женщин - РИА Новости, 10.12.2024

В СПЧ попросили Путина продолжить помилование женщин

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросила президента России Владимира Путина продолжить помилование женщин,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:11

2024-12-10T17:11

2024-12-10T17:57

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ева меркачева

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросила президента России Владимира Путина продолжить помилование женщин, в том числе впервые совершивших ненасильственное преступление.Путин во вторник в режиме видеосвязи провел традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)."В прошлом году я просила вас помиловать женщин, и вы это сделали к восьмому марта, спасибо вам огромное. Я прошу вас продолжить эту традицию, пусть это будет традицией. Прошу в первую очередь, конечно же, освобождать женщин. Хотелось бы, конечно, чтобы вообще были помилованы все женщины, осужденные в первый раз за ненасильственные преступления, а также все женщины, у которых есть малолетние дети, дожидаются их дома", - сказала Меркачева, обращаясь к Путину.Восьмого марта этого года Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988172870.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), ева меркачева