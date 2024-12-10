https://ria.ru/20241210/pomilovanie-1988458946.html
В СПЧ попросили Путина продолжить помилование женщин
В СПЧ попросили Путина продолжить помилование женщин - РИА Новости, 10.12.2024
В СПЧ попросили Путина продолжить помилование женщин
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросила президента России Владимира Путина продолжить помилование женщин,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:11
2024-12-10T17:11
2024-12-10T17:57
общество
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
ева меркачева
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросила президента России Владимира Путина продолжить помилование женщин, в том числе впервые совершивших ненасильственное преступление.Путин во вторник в режиме видеосвязи провел традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)."В прошлом году я просила вас помиловать женщин, и вы это сделали к восьмому марта, спасибо вам огромное. Я прошу вас продолжить эту традицию, пусть это будет традицией. Прошу в первую очередь, конечно же, освобождать женщин. Хотелось бы, конечно, чтобы вообще были помилованы все женщины, осужденные в первый раз за ненасильственные преступления, а также все женщины, у которых есть малолетние дети, дожидаются их дома", - сказала Меркачева, обращаясь к Путину.Восьмого марта этого года Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988172870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), ева меркачева
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Ева Меркачева
В СПЧ попросили Путина продолжить помилование женщин
Член СПЧ Меркачева попросила Путина продолжить помилование женщин