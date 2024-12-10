https://ria.ru/20241210/podozrevaemyj-1988303038.html

Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей

Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей - РИА Новости, 10.12.2024

Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей

Подозреваемый по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в последнее время стал источником беспокойства РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:34

2024-12-10T05:34

2024-12-10T05:34

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подозреваемый по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в последнее время стал источником беспокойства для друзей, сообщает американская газета Wall Street Journal. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. "Судя по публикациям в социальных сетях, в последние месяцы Манджоне стал источником беспокойства для некоторых друзей", - говорится в публикации. Газета цитирует посты других пользователей, которые писали мужчине, в них они говорили, что уже несколько месяцев ничего не слышали от него. По данным издания, которое ссылается на публикации в социальных сетях задержанного, у него либо были проблемы со здоровьем, либо он просто интересовался ими. Как отмечает издание, судя по его соцсетям, он читал книги о болях в спине. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988285382.html

https://rsport.ria.ru/20241129/futbolist-1986427748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), сша, пенсильвания, mcdonald's corporation, фбр