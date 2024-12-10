Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей
WSJ: подозреваемый в убийстве Томпсона стал источником беспокойства для друзей
© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
© New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подозреваемый по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в последнее время стал источником беспокойства для друзей, сообщает американская газета Wall Street Journal.
Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне.
"Судя по публикациям в социальных сетях, в последние месяцы Манджоне стал источником беспокойства для некоторых друзей", - говорится в публикации.
Газета цитирует посты других пользователей, которые писали мужчине, в них они говорили, что уже несколько месяцев ничего не слышали от него.
По данным издания, которое ссылается на публикации в социальных сетях задержанного, у него либо были проблемы со здоровьем, либо он просто интересовался ими. Как отмечает издание, судя по его соцсетям, он читал книги о болях в спине.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.