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Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей - РИА Новости, 10.12.2024
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05:34 10.12.2024
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Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей
Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей - РИА Новости, 10.12.2024
Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей
Подозреваемый по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в последнее время стал источником беспокойства РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:34
2024-12-10T05:34
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подозреваемый по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в последнее время стал источником беспокойства для друзей, сообщает американская газета Wall Street Journal. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. "Судя по публикациям в социальных сетях, в последние месяцы Манджоне стал источником беспокойства для некоторых друзей", - говорится в публикации. Газета цитирует посты других пользователей, которые писали мужчине, в них они говорили, что уже несколько месяцев ничего не слышали от него. По данным издания, которое ссылается на публикации в социальных сетях задержанного, у него либо были проблемы со здоровьем, либо он просто интересовался ими. Как отмечает издание, судя по его соцсетям, он читал книги о болях в спине. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988285382.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, пенсильвания, mcdonald's corporation, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), США, Пенсильвания, McDonald's Corporation, ФБР
Вероятный убийца главы UnitedHealthcare беспокоил друзей

WSJ: подозреваемый в убийстве Томпсона стал источником беспокойства для друзей

© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подозреваемый по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в последнее время стал источником беспокойства для друзей, сообщает американская газета Wall Street Journal.
Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона; фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне.
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"Судя по публикациям в социальных сетях, в последние месяцы Манджоне стал источником беспокойства для некоторых друзей", - говорится в публикации.
Газета цитирует посты других пользователей, которые писали мужчине, в них они говорили, что уже несколько месяцев ничего не слышали от него.
По данным издания, которое ссылается на публикации в социальных сетях задержанного, у него либо были проблемы со здоровьем, либо он просто интересовался ими. Как отмечает издание, судя по его соцсетям, он читал книги о болях в спине.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
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