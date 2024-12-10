https://ria.ru/20241210/podmoskove-1988463991.html

Разворотную эстакаду между "Каширкой" и А-105 запустили в Подмосковье

Разворотную эстакаду между "Каширкой" и А-105 запустили в Подмосковье - РИА Новости, 10.12.2024

Разворотную эстакаду между "Каширкой" и А-105 запустили в Подмосковье

В районе деревни Апаринки в Подмосковье во вторник открыли эстакаду, которая обеспечит бессветофорный проезд с "Каширки" в сторону Москвы, сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:22

2024-12-10T17:22

2024-12-10T17:22

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В районе деревни Апаринки в Подмосковье во вторник открыли эстакаду, которая обеспечит бессветофорный проезд с "Каширки" в сторону Москвы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Также в ближайшее время будет ликвидирован светофор и левоповоротный съезд на улицу Газовиков в сторону поселка Развилка. Это повысит пропускную способность шоссе на съезде с транспортной развязки в месте пересечения с МКАД. Кроме того, завершается строительство разноуровневой развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе, работы на которой ведутся в рамках II этапа реконструкции "Каширки". Ее запустят в первом квартале 2025 года. Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев пообщался со строителями, которые работают на объекте. Его готовность - порядка 80%. "Мы сегодня находимся в Ленинском городском округе. Здесь предстоит осуществить четыре этапа реконструкции Каширского шоссе. Первый - разворотная петля (между "Каширкой" и А-105), которую запустили сегодня. В ближайшее время уберем светофор на улице Газовиков. Жителям будет гораздо проще разворачиваться в начале Каширского шоссе. Второй этап - развязка между Володарским шоссе и "Каширкой". Все бетонные работы строители закончат зимой и при первой возможности застелют асфальт – в конце февраля или первой декаде марта", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что так следующий этап очень важной реконструкции будет завершен. В 2025 году будет переход к третьему этапу - расширению Старокаширского шоссе. "А четвертый этап – большой, значимый начнем во втором полугодии следующего года – это выезд из Видного со строительством развязки. Кроме того, в конце декабря мы также запускаем здесь первые 16 километров концессионной дороги - Южно-Лыткаринского шоссе. Все это масштабные работы. Городской округ растет и требует очень заметных инвестиций в инфраструктуру, в том числе дорожную", - добавил губернатор. Воробьев также отметил, что в ближайшее время запустят две дороги в Мытищах. Это Мытищинская хорда, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе. А еще откроется расширенное Пироговское шоссе в четыре полосы. В Одинцовском городском округе на ЦКАДе в конце этого года будет запущен большой путепровод в Малых Вяземах. Большая работа предстоит и в следующем году.

https://ria.ru/20241210/novyy_god-1988442797.html

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московская область (подмосковье), москва, видное, алексей воробьев