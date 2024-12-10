https://ria.ru/20241210/peskov-1988358127.html
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.12.2024
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле
Спецоперация России на Украине продолжается до победного конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:25
2024-12-10T12:25
2024-12-10T12:25
специальная военная операция на украине
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спецоперация России на Украине продолжается до победного конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается до победного конца", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988357248.html
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле
Песков: спецоперация на Украине продолжается до победного конца