https://ria.ru/20241210/peskov-1988358127.html

СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле

СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.12.2024

СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле

Спецоперация России на Украине продолжается до победного конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:25

2024-12-10T12:25

2024-12-10T12:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спецоперация России на Украине продолжается до победного конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается до победного конца", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988357248.html

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украина

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россия, украина, дмитрий песков