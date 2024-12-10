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СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/peskov-1988358127.html
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.12.2024
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле
Спецоперация России на Украине продолжается до победного конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:25
2024-12-10T12:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спецоперация России на Украине продолжается до победного конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается до победного конца", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988357248.html
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле

Песков: спецоперация на Украине продолжается до победного конца

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спецоперация России на Украине продолжается до победного конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается до победного конца", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Песков рассказал о контактах России с Ближним Востоком
Вчера, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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