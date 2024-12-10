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Песков рассказал о контактах России с Ближним Востоком
Песков рассказал о контактах России с Ближним Востоком - РИА Новости, 10.12.2024
Песков рассказал о контактах России с Ближним Востоком
Россия продолжает диалог со всеми ближневосточными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статус военных баз в Сирии и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:22
2024-12-10T12:22
2024-12-10T12:22
россия
ближний восток
обострение ситуации в сирии — 2024
дмитрий песков
башар асад
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия продолжает диалог со всеми ближневосточными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статус военных баз в Сирии и влияние России в регионе."У России продолжается, мы уже говорили, свой диалог со всеми региональными странами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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россия, ближний восток, обострение ситуации в сирии — 2024, дмитрий песков, башар асад, москва
Россия, Ближний Восток, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Дмитрий Песков, Башар Асад, Москва
Песков рассказал о контактах России с Ближним Востоком
Песков заявил, что Россия продолжает контакты с Ближневосточными странами