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В России с января могут повысить штрафы за нарушение ПДД - РИА Новости, 10.12.2024
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13:48 10.12.2024 (обновлено: 14:12 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/pdd-1988379512.html
В России с января могут повысить штрафы за нарушение ПДД
В России с января могут повысить штрафы за нарушение ПДД - РИА Новости, 10.12.2024
В России с января могут повысить штрафы за нарушение ПДД
Увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения вступит в силу с 1 января 2025 года, такую поправку одобрил думский комитет по госстроительству и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:48
2024-12-10T14:12
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения вступит в силу с 1 января 2025 года, такую поправку одобрил думский комитет по госстроительству и законодательству."В статье 2 слово "Закон" заменить словами "Федеральный закон", слова "по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования" заменить словами "с 1 января 2025 года", - сказано в тексте поправки, размещенной в думской электронной базе.Ранее парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штраф за повторное нарушение КоАП РФ, а именно отсутствие у водителя полиса ОСАГО, до 5 тысяч рублей. Настоящим законодательством за неисполнение водителем обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если полис ОСАГО заведомо отсутствует, влечет за собой наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
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общество, россия, госдума рф, осаго
Общество, Россия, Госдума РФ, ОСАГО
В России с января могут повысить штрафы за нарушение ПДД

Повышение штрафов за ряд нарушений ПДД вступит в силу с 1 января 2025 года

© РИА Новости / Владимир АстапковичАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Автомобильное движение. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Увеличение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения вступит в силу с 1 января 2025 года, такую поправку одобрил думский комитет по госстроительству и законодательству.
"В статье 2 слово "Закон" заменить словами "Федеральный закон", слова "по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования" заменить словами "с 1 января 2025 года", - сказано в тексте поправки, размещенной в думской электронной базе.
Ранее парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штраф за повторное нарушение КоАП РФ, а именно отсутствие у водителя полиса ОСАГО, до 5 тысяч рублей. Настоящим законодательством за неисполнение водителем обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если полис ОСАГО заведомо отсутствует, влечет за собой наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
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