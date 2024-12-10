https://ria.ru/20241210/otpusk-1594173113.html

Заявление на отпуск в 2024 году: как правильно написать, образец

Как написать заявление на отпуск: образец 2024 года, виды, инструкция

Заявление на отпуск в 2024 году: как правильно написать, образец

Каждый работник, оформленный по трудовому договору, имеет право на отпуск с сохранением места работы и среднего заработка. Как правильно написать заявление на... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:49

2024-12-10T13:49

2024-12-10T15:00

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Каждый работник, оформленный по трудовому договору, имеет право на отпуск с сохранением места работы и среднего заработка. Как правильно написать заявление на очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, правила и сроки предоставления отпусков разным категориям сотрудников в 2024 году, как оформить заявление на отпуск за свой счет, учебный или декретный отпуск, образец и советы экспертов – в материале РИА Новости.Заявление на отпускЗаявление на отпуск составляется в свободной форме и должно включать обязательные данные, такие как наименование организации, ФИО и должность заявителя, вид отпуска, сроки его предоставления, основание (например, медицинская справка или справка-вызов) и подпись сотрудника.“Отпуск – это установленный законом период отдыха, в течение которого сотрудник освобождается от выполнения трудовых обязанностей с сохранением рабочего места”, – говорит Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн.Виды отпусковСогласно трудовому законодательству выделяют следующие виды отпусков: ежегодный оплачиваемый отпуск, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, отпуск без сохранения заработной платы, отпуск по беременности и родам, отпуск при совмещении работы с обучением, а также отпуск по уходу за ребенком.“В трудовых отношениях право на отпуск является одним из основных прав работника”, – говорит адвокат Андрей Жолудев. Эксперт перечислил виды отпусков и их особенности.Ежегодный оплачиваемыйСогласно ст. 114 ТК РФ, каждому работающему по трудовому договору сотруднику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением должности и заработной платы на основании утверждённого графика отпусков, утверждаемого работодателем в силу ст. 123 ТК РФ за две недели до нового года. Если сотрудник работает первый год, то он может отправиться в отпуск только через шесть месяцев после трудоустройства. Однако по соглашению сторон можно уйти и раньше. Особенности:“Работники уходят в ежегодные отпуска на основании согласованного графика. Любые изменения в отпусках нужно обсуждать и подавать соответствующие заявления работодателю. Это касается и дополнительных отпусков”, – комментирует Ольга Борисова, руководитель кадровой службы в компании "РосКо – Консалтинг и аудит".Дополнительный оплачиваемыйДополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск положен за:Для каждой категории работников он имеет свою продолжительность: минимум семь дней для тех, кто работает во вредных или опасных условиях, до трех дней для сотрудников с ненормированным рабочим днем, до 24 дней для работников в районах Крайнего Севера и до 16 дней для приравненных территорий.“На дополнительный оплачиваемый отпуск могут претендовать сотрудники с особенностями по здоровью (I, II группа инвалидности). Отпуск можно соединить с ежегодным или оформить отдельно”, – уточняет Ольга Борисова.Без сохранения заработной платыПомимо оплачиваемых отпусков, трудовым законодательством предусмотрена обязательность предоставления неоплачиваемого отпуска при определенных обстоятельствах:“Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по письменной просьбе сотрудника. Причинами могут быть семейные обстоятельства, обучение, лечение. Пенсионерам полагается до 14 дней, ветеранам ВОВ – до 35 дней, родителям детей-инвалидов – до 14 дней. Продолжительность согласуется с работодателем”, – поясняет Софья Игумнова.По беременности и родамОтпуск по беременности и родам предоставляется женщинам на основании медицинского заключения. Электронные листки нетрудоспособности оформляет медучреждение с 30 или 28 недели при осложненных родах. Продолжительность – 140 дней (70 до родов и 70 после), при осложненных родах – 156 дней, при многоплодной беременности – 194 дня. Выплаты осуществляются за счет Фонда социального страхования.По уходу за ребенкомОтпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения ребенком 3 лет. Софья Игумнова поясняет, что до 1,5 лет сотрудник получает пособие (40% от средней зарплаты), затем выплаты прекращаются, но место сохраняется. Отпуск можно прерывать или совмещать с работой на неполный день.Валентин Лазарев, управляющий партнер юридической фирмы “Лазарев и Партнеры” отмечает, что отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Воспользоваться им может только один человек из семьи на одного малыша одновременно.УчебныйДополнительный отпуск устанавливается для прохождения учебного процесса:“Согласно ст. 173 ТК РФ отпуск также предоставляется работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель в таком случае предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения различных мероприятий в рамках образовательного процесса”, – уточняет Валентин Лазарев.Софья Игумнова поясняет, что положительность учебного отпуска для сессии – до 40 дней, для защиты диплома – до 4 месяцев, для выпускных экзаменов – до 22 дней. Отпуск оплачивается при наличии справки-вызова.Для приёмных родителейОтпуск для приемных родителей предоставляется лицам, усыновившим детей. При усыновлении одного ребенка – 70 дней, двух и более – 110 дней. Его может получить только один из родителей.Как правильно написать заявление на отпускСтандарта, как пишется заявление на отпуск, нет. Однако часто в крупных организациях, на предприятиях разрабатывают унифицированные бланки на все случаи жизни, в том числе и четкий шаблон заявления на отпуск.Какие данные необходимо указатьУнифицированная форма заявления и правила его заполнения отсутствуют. У большинства компаний есть готовые бланки. Формат подачи заявления следует заранее уточнить у работодателя.Структура заявленияВ образец заявления на отпуск входит шапка в верхнем правом углу, в которой указываются должность и ФИО (имя-отчество можно поставить в виде инициалов) руководителя и работника в родительном падеже. Далее по центру пишется слово "заявление". Затем с новой строки с большой буквы – сам текст. Во всех организациях он примерно такой: "Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый (или внеочередной неоплачиваемый) отпуск с (дата) на (количество) календарных дней". Далее слева с новой строки пишется дата составления документа, а справа – ставится подпись заявителя с расшифровкой.Формат подачиПо словам Софьи Игумновой, заявление можно подать на бумаге, передав лично в отдел кадров или секретарю с отметкой о принятии, либо в электронном виде через корпоративную систему документооборота или на электронную почту, если это предусмотрено внутренними регламентами компании.“В 2024 году многие организации переходят на электронный документооборот, поэтому уточните в отделе кадров предпочтительный формат подачи заявления. Также учитывайте, что некоторые виды отпусков являются строго регламентированными по срокам и требуют дополнительных подтверждающих документов. При возникновении сложностей с оформлением рекомендуется обратиться в отдел кадров или к юристу компании для получения актуальной информации по конкретному случаю”, – говорит Андрей Жолудев.Образец заявленияКакие документы нужно приложить к заявлениюДля оформления отпуска к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Софья Игумнова уточняет, что для учебного отпуска требуется справка-вызов из учебного заведения. При оформлении отпуска по беременности и родам необходимо предоставить медицинское заключение. Для отпуска по уходу за ребенком понадобится свидетельство о рождении ребенка. Если речь идет об отпуске без сохранения заработной платы, то в некоторых случаях может потребоваться документ, подтверждающий уважительность причины (по необходимости).“Если причина – рождение ребенка, к заявлению прикладывают больничный лист. С 2022 года больничные стали электронными, поэтому листок нетрудоспособности работодатель запросит самостоятельно. Когда отпуск по беременности и родам закончится, потребуется подать второе заявление на отпуск, связанный с уходом за малышом до 1,5 лет. Из документов потребуется свидетельство на ребенка и справка, что второй родитель не взял аналогичный отпуск”, – говорит Елена Борисова.Работникам – инвалидам I и II группы положены два дополнительных дня оплачиваемого и до 60 суток неоплачиваемого отпуска. Потребуется документ об инвалидности.Если работник оформляет отпуск в связи с усыновлением (удочерением), необходимо приложить к заявлению копию судебного решения и справку от второго приемного родителя об отсутствии такого отпуска.Когда писать заявлениеЗаявление на отпуск рекомендуется подавать в установленные сроки. По словам Софьи Игумновой, для ежегодного оплачиваемого отпуска это не менее чем за две недели до его предполагаемой даты. Сроки подачи заявлений на дополнительные отпуска согласовываются индивидуально, но лучше уведомлять работодателя за 1-2 недели. Отпуск по беременности и родам оформляется сразу после получения медицинской справки. Учебный отпуск следует запрашивать, как только получена справка-вызов. Для неоплачиваемого отпуска заявление лучше подавать заранее, чтобы работодатель мог оценить возможность его предоставления.По словам Ольги Борисовой, сроки могут быть указаны в локальных нормативных актах организаций. Часто работодатели запрашивают заявления за две недели до фактической даты начала отпуска, хотя в ТК РФ такой порядок не указан.“Часто сотрудники согласуют даты отсутствия на рабочем месте заранее, чтобы графики отдыха работников одного отдела, подразделения, смежных и взаимозависимых должностей не совпадали и не влияли на бизнес-процессы. Руководители сопоставляют даты, согласуют возможность предоставления отпуска конкретным работникам и передают сведения вышестоящему руководству”, – говорит эксперт.В Минтруде уточнили, что работодатель не обязан ознакамливать работников с графиком отпусков – Письмо № 14-2/ООГ-17846 от 9 декабря 2020 года. Но в большинстве случаев у сотрудников есть возможность заглянуть в график и внести в него свои коррективы до утверждения документа.Совет экспертаСофья Игумнова дополняет, что кроме основных видов отпусков, предусмотренных Трудовым кодексом, существуют и менее распространенные отпуска, направленные на поддержку сотрудников в особых жизненных обстоятельствах, к таким отпускам относятся:Ольга Борисова советует подавать заявления на дополнительные отпуска заранее. Оптимально – за две недели до даты отдыха, чтобы компания смогла подготовиться к временному отсутствию работника.“Если работодатель уже после утверждения графика отпусков просит подать заявление на ежегодный отпуск, в большинстве случаев стоит просто сделать это без споров. Но же если права работника были ущемлены, он вправе обратиться с жалобой в Роструд, – говорит эксперт. – Ситуации, когда работодатели могут запрашивать документы – основания для предоставления отпуска, регламентированы законом, надзорными и контролирующими инстанциями по типу Соцфонда РФ. Многие госорганы уже перешли на электронный документооборот и большинство документов запрашивают в электронном виде”.

https://ria.ru/20241209/kanikuly-1890956524.html

https://ria.ru/20240905/otpusk-1786310517.html

https://ria.ru/20240905/dokumenty-1758764486.html

https://ria.ru/20240809/kalendar-1965161916.html

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общество, отдых, отпуск, россия