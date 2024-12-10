Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника" - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 10.12.2024 (обновлено: 15:08 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988373443.html
Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника"
Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника" - РИА Новости, 10.12.2024
Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что в республике есть порядка 30 площадок, где можно было бы разместить российскую новейшую ракетную систему... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:25
2024-12-10T15:08
белоруссия
минск
в мире
ракета "орешник"
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e7d976bc2c32769e0c4967f4e1209395.jpg
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что в республике есть порядка 30 площадок, где можно было бы разместить российскую новейшую ракетную систему "Орешник", сообщает агентство Белта."Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены… У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", - приводит агентство Белта слова, которые он произнес на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове Минской области.Лукашенко добавил, что Путин согласился с тем, что цели для размещенного в Белоруссии "Орешника" будет определять Минск."Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился"", - сказал белорусский президент.На той же встрече белорусский лидер заявил, что ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года.В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства он попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9924d52f96ac797fa3a84f67c2b949d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, в мире, ракета "орешник", александр лукашенко
Белоруссия, Минск, В мире, Ракета "Орешник", Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника"

Лукашенко: в Белоруссии есть три десятка площадок для размещения "Орешника"

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что в республике есть порядка 30 площадок, где можно было бы разместить российскую новейшую ракетную систему "Орешник", сообщает агентство Белта.
"Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены… У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", - приводит агентство Белта слова, которые он произнес на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове Минской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом
8 декабря, 08:00
Лукашенко добавил, что Путин согласился с тем, что цели для размещенного в Белоруссии "Орешника" будет определять Минск.
"Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился"", - сказал белорусский президент.
На той же встрече белорусский лидер заявил, что ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года.
В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства он попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Новый глобальный этап противостояния России и Запада стартовал
27 ноября, 08:00
 
БелоруссияМинскВ миреРакета "Орешник"Александр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала