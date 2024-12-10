https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988373443.html

Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника"

Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника" - РИА Новости, 10.12.2024

Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что в республике есть порядка 30 площадок, где можно было бы разместить российскую новейшую ракетную систему... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:25

2024-12-10T13:25

2024-12-10T15:08

белоруссия

минск

в мире

ракета "орешник"

александр лукашенко

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что в республике есть порядка 30 площадок, где можно было бы разместить российскую новейшую ракетную систему "Орешник", сообщает агентство Белта."Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разметить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены… У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", - приводит агентство Белта слова, которые он произнес на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове Минской области.Лукашенко добавил, что Путин согласился с тем, что цели для размещенного в Белоруссии "Орешника" будет определять Минск."Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился"", - сказал белорусский президент.На той же встрече белорусский лидер заявил, что ракеты для комплекса "Орешник" Россия поставит Белоруссии бесплатно во второй половине 2025 года.В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства он попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

https://ria.ru/20241127/protivostoyanie-1985820562.html

белоруссия

минск

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Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, в мире, ракета "орешник", александр лукашенко