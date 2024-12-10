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Коммунальщики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности в каникулы - РИА Новости, 10.12.2024
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Новости Подмосковья
 
16:33 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/novyy_god-1988442797.html
Коммунальщики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности в каникулы
Коммунальщики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности в каникулы - РИА Новости, 10.12.2024
Коммунальщики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности в каникулы
Все организации Подмосковья, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия ЖКХ, на время новогодних каникул будут усиливать... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:33
2024-12-10T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Все организации Подмосковья, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия ЖКХ, на время новогодних каникул будут усиливать аварийно-восстановительные бригады, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Кроме того, будут организовываться дежурства руководящего состава, также уже проводится дополнительная подготовка спецтехники к возможным нештатным ситуациям. Особое внимание уделяется безопасности коммунальных объектов, на которых в предпраздничный период проверяют работу систем видеонаблюдения, состояние запорных устройств. Для работников проводится внеочередной инструктаж по антитеррористической и пожарной безопасности, а также быстрому реагированию в случае сбоев. В случае возникновения проблем можно обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу, которая круглосуточно принимает звонки от населения. Филиалы ГУП МО "КС МО", осуществляющие основную деятельность в шести городских округах, постоянно находятся на связи с диспетчерами. Также жители могут обратиться непосредственно в управляющие компании, которые при необходимости свяжутся с соответствующими организациями.
https://ria.ru/20241210/biologiya-1988440112.html
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
Коммунальщики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности в каникулы

Подмосковные коммунальщики перейдут в режим повышенной готовности на Новый год

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосковская область
Московская область - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Все организации Подмосковья, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия ЖКХ, на время новогодних каникул будут усиливать аварийно-восстановительные бригады, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Кроме того, будут организовываться дежурства руководящего состава, также уже проводится дополнительная подготовка спецтехники к возможным нештатным ситуациям.
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Особое внимание уделяется безопасности коммунальных объектов, на которых в предпраздничный период проверяют работу систем видеонаблюдения, состояние запорных устройств. Для работников проводится внеочередной инструктаж по антитеррористической и пожарной безопасности, а также быстрому реагированию в случае сбоев.
В случае возникновения проблем можно обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу, которая круглосуточно принимает звонки от населения. Филиалы ГУП МО "КС МО", осуществляющие основную деятельность в шести городских округах, постоянно находятся на связи с диспетчерами.
Также жители могут обратиться непосредственно в управляющие компании, которые при необходимости свяжутся с соответствующими организациями.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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