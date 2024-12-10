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Новая комплексная отечественная система НКУ прошла испытания

Новая комплексная отечественная система НКУ прошла испытания - РИА Новости, 10.12.2024

Новая комплексная отечественная система НКУ прошла испытания

Уход европейских производителей решений для управления энергией и электроснабжения с российского рынка вызвал нехватку высокотехнологичных решений, включая... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:06

2024-12-10T15:06

2024-12-10T15:06

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МОСКВА, 10 дек - Пресс-служба ООО "ИЭК Холдинг". Уход европейских производителей решений для управления энергией и электроснабжения с российского рынка вызвал нехватку высокотехнологичных решений, включая низковольтные комплектные устройства (НКУ). Требования к российскому оборудованию стали выше, для отечественных производителей это был вызов.Разработчики решений для электроснабжения IEK GROUP приняли этот вызов и в 2024 году представили систему НКУ IEK GROUP FORMAT ПРО. Данное решение — результат более чем 20-летнего опыта проектирования российских низковольтных электроустановок. Система разработана с учетом особенностей эксплуатации именно на российских объектах, что подтверждено испытаниями по ГОСТ 61439.Многоэтапное тестирование, проведенное на территории ульяновского испытательного центра "Контактор", продемонстрировало, что система НКУ FORMAT ПРО обладает 25%-ным резервом прочности, соответствует всем стандартам безопасности для обслуживающего персонала. Это гибкое и удобное в эксплуатации решение, позволяющее сократить время сборки, обеспечивает безопасную и надежную работу электроустановки.Силовое низковольтное комплектное устройство (НКУ) — это ключевой элемент системы электроснабжения любого объекта, которое отвечает за прием, распределение электроэнергии и защиту электрооборудования и потребителей. Разработка полностью отечественных решений на основе низковольтных комплектных устройств имеет критическое значение для обеспечения энергетической безопасности государства, повышения технологической независимости и развития национальной промышленности."Создание отечественных решений для обеспечения электроэнергией позволяет снизить риски, связанные с импортом оборудования, способствует развитию инноваций и повышению конкурентоспособности в отрасли. Это также стимулирует научные исследования и разработки, которые в долгосрочной перспективе могут привести к созданию более эффективных и современных технологий", - говорит руководитель СБЕ "Силовые системы распределения энергии" IEK GROUP Дмитрий Дрюма.Реклама, ООО "ИЭК ХОЛДИНГ", erid: F7NfYUJCUneP4zt7whrG

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пресс-релизы